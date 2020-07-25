Yönetimle, Arda Turan’ı konuştum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezonun planlaması ve transferler hakkında önemli açıklamalar yaptı. Arda Turan meselesini de yorumlayan tecrübeli çalıştırıcının satır başları şöyle:Kısa sürede bu seneyi unutup, önümüzdeki sezonu hemen halletmemiz lazım.iletişim halindeyiz, Allah'ın izniyle güzel şeyler yapacağız. Galatasaray imkânları ne olursa olsun yine en iyisini yapacaktır.Birçok kiralık oyuncumuz var, değişmesini düşündüğümüz oyuncularımız var ama zamanımız çok az.İyi bir takım kuracağız,Başkan ve yönetimimizle yaptığımız toplantıda onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Arda da bunlardan birisi. Önümüzdeki günlerde neler olacak göreceğiz.Galatasaraylılardan tek bir ricam, kim alınırsa alınsın 'Bir bildikleri vardır' derlerse, sevinirim.G.Saray, en ümitsiz anlarda ortaya çıkar. Söz verdik, buradayız.46 yıl önce attığı imza ile G.Saray camiasına giren ve dün 900. maçına çıkan Fatih Terim için sarı-kırmızılı kulüp özel bir grafik hazırladı. Yapılan paylaşımda İmparator'un, oynadığı maçlar, kaldırdığı kupalar, yaşadığı gol sevinçleri tek tek gösterildi.FATIH Terim, pandemi dönüşü yaşananları anlatırken federasyonu ve hakem kararlarını eleştiri yağmuruna tuttu: "Taraftarlarımız bu sene için bizi mazur görsünler. Pandemi öncesi, sonrası başımıza gelmeyen kalmadı, Allah beterinden saklasın. Her türlü şey, ilk 2 maçta bize gereği yapıldı, halledildi. Hiç gördünüz mü saniyeleri uygulayan birini? Hiç gördünüz mü adamı 6 aylık sakatlayıp tesadüfen üstüne düştü durumunu! Rize'de Muslera'nın 15. dakikada ayağının kırılmasıyla biz de kırıldık. Fernando Muslera'nın sadece bir kaleci değil, çok fazla şey ifade ettiğini de tüm Galatasaraylılar anlamış oldu."