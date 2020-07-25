Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Burak Yılmaz'ın yerini Jahovic ile dolduracak

'ın yerini Jahovic ile dolduracak

'ta golcü futbolcu Burak Yılmaz2ın takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlılar Alanyasporlu Cisse'nin ardından forması giyen Makedon futbolcu 'i de gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 02:08 ABONE OL
Beşiktaş Burak Yılmaz'ın yerini Jahovic ile dolduracak

Peş peşe ayrılıklarla şok yaşayan siyah-beyazlı ekip, gidenlerin yerini doldurmak için jet hızıyla düğmeye bastı.

Bu doğrultuda uygun isimleri arayan Beşiktaş transfer komitesi, Burak Yılmaz'ın yerini doldurmak için Antalyasporlu Adis Jahovic ismini de listeye ekledi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'da birlikte çalıştığı golcü oyuncuyu yönetime ilettiği öğrenildi.

Zaman kaybetmeden Burak Yılmaz'ın yokluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş yönetimi Bosnalı forvetin transferi için çalışmalara başladı. Ön araştırmalara start veren yönetim, Antalyaspor cephesine bir miktar bonservis ve bazı takas önerilerinde bulunmaya hazırlanıyor. (Fotomaç)

Lille’in yeni golcüsü Burak Yılmaz

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Burak Yılmaz'ın yerini Jahovic ile dolduracak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA