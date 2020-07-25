CANLI | Gençlerbirliği - Beşiktaş

Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu Ankara'da nokatlıyor. Corona virüsü sonrası yakaladığı çıkışla üçüncü sırayı zorlayan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor.

Ankara'ya eksik bir kadroyla gelen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, rakibini yenerse Sivasspor'un alacağı sonuca göre ligi üçüncü sırada bitirebilir.

Gençlerbirliği ise 36 puanda ve ligde kalmayı daha önceden garantilediği için son derece rahat. Ankara ekibi, lige 3 puanla veda etmenin hesaplarını yapıyor.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri ile Hamza Hamzaoğlu'nun talebelerini karşı karşıya getiren maçta Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.





İLK 11'LER BELLİ OLDU...



Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Arda, Flavio, Halil, Berat, Soner, Gökhan, Sio, Candeias, İlker

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven.

BEŞİKTAŞ ÇOK ÜSTÜN...

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 91 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 52 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 147 golüne Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İstanbul'da rakibini 4-1 mağlup etti.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR...

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi. Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 45 lig maçının 21'ini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ankara'da siyah-beyazlılar 69, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.