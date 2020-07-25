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'tan sorusuna flaş yanıt! "Çarşamba günü..."

'in 34'üncü haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele temsilcisinin 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Alanyaspor , 'nin başına geçip geçmeyeceği sorusuna, "Çarşamba günü final var, finalden sonra netleşecek" şeklinde cevap verdi.

Giriş Tarihi: 26.7.2020 00:51 Son Güncelleme: 26.7.2020 00:56 ABONE OL
Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt! Çarşamba günü...

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Avrupa Kupalarına katılma mücadelesi veren Alanyaspor deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşmada Akdeniz temsilcisi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut karşılaşmanın ardından geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

EROL BULUT'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacakları maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğü için durumun netleşeceğini açıkladı.

"FİNALDEN SONRA NETLEŞECEK"

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan ve önümüzdeki hafta resmi olarak açıklanması beklenen Erol Bulut, "Fenerbahçe'ye gidecek misiniz?" şeklinde kendisine yöneltilen soruya; "Çarşamba günü final var, finalden sonra netleşecek" şeklinde cevap verdi.

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Erol Bulut'tan Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt! "Çarşamba günü..."
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