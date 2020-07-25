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'den planı! Vedat Muriqi...

'de Vedat Muriqi'nin ayrılması halinde plan hazırlandı. Yönetim, ’in istediği Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin satması halinde gelecek para ile ’yi almayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 02:08 ABONE OL
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci planı! Vedat Muriqi...

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için teklifler gelmeye başlarken, yönetim de ayrılık halinde planını yaptı. Kosovalı golcünün satılması halinde gelecek paranın İrfan Can Kahveci ve forvet transferinde kullanılacağı bildirildi.

İngiliz basını, Muriqi için Slaven Bilic'in ekibi West Bromwich'in 15 milyon euro'yu gözden çıkardığını açıklamıştı. Lazio ve Napoli'nin de önümüzdeki günlerde tekliflerini getirmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Muriqi için kapıyı 20 milyon euro'dan açacak. 25 yaşındaki İrfan Can Kahveci, sezon sonunda Başakşehir'den büyük ihtimalle ayrılacağını daha önce açıklamıştı. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci planı! Vedat Muriqi...
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