Fenerbahçe - Çaykur Rizepsor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertli ekip prestij maçına çıkarken, sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Ligde kalma mücadelesi veren Karadeniz ekibinin ise en az 1 puana ihtiyacı var. Çaykur Rizespor, yenilmesi durumunda diğer maçların sonuçlarıın bekleyecek.

Müsabaka öncesinde Tahir Karapınar'ın öğrencileri 50, Rizespor ise 35 puanda. Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak zorlu maçta Halis Özkahya düdük çalacak.

Saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda.

FENERBAHÇE ÜSTÜN...

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 37 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 37 karşılaşmanın 22'sini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 73 kez havalandırdı, kalesinde ise 38 gole engel olamadı.

Geçen sezonun ikinci yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma da sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR...

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 18 lig maçında 13 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 37, Çaykur Rizespor 15 gol attı.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1981'de mağlup etti. Karadeniz ekibi, Süper Lig'deki ilk 2 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra İstanbul'da galibiyete hasret kaldı.

Yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini, 1980-1981 sezonunda, 10 Mayıs 1981 tarihinde 3-2'lik skorla aldı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 16 lig maçından 13'ünü Fenerbahçe kazandı, 3'ü berabere sonuçlandı.