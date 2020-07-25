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Kahır sezonu bitiyor

Geçtiğimiz sezonu altıncı tamamlayan, bu yılı da yedinci bitirmeyi garantileyen Kanarya bugün kendisi adına formalite maçına çıkıyor

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Kahır sezonu bitiyor
Sezonu 7. bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, ligin son maçında düşme hattının hemen üzerinde yer alan Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde cezalılar Vedat, Tolga ve Deniz ile sakatlar Tolgay, M.Ekici ve Mevlüt forma giyemeyecek. Takımdan ayrı çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'de forvet yokluğunda Allahyar'ın 11'de görev alması bekleniyor. Böylece sarı-lacivertliler, Ferdi ve Ömer Faruk'un ardından yeni bir genç oyuncuyu vitrine çıkarmış olacak.
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Kahır sezonu bitiyor
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