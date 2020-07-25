Kahır sezonu bitiyor

Sezonu 7. bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, ligin son maçında düşme hattının hemen üzerinde yer alan Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde cezalılar Vedat, Tolga ve Deniz ile sakatlar Tolgay, M.Ekici ve Mevlüt forma giyemeyecek.
Takımdan ayrı çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'de forvet yokluğunda Allahyar'ın 11'de görev alması bekleniyor. Böylece sarı-lacivertliler, Ferdi ve Ömer Faruk'un ardından yeni bir genç oyuncuyu vitrine çıkarmış olacak.