Kayserispor - Trabzonspor | 11'ler belli oldu

Kayserispor ve Trabzonspor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor- Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SÖRLOTH GOL KRALLIĞI İÇİN SAHADA

Ligde 23 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, gol krallığında liderliği Cisse'ye kaptırmak istemiyor. Alanyasporlu Cisse'nin 22 golü bulunuyor.

TARİHE GEÇECEK

Sörloth, ilk sıradaki yerini koruması halinde Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota Arveladze ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren bir diğer futbolcu olarak tarihe geçecek.

Norveçli futbolcu ile Trabzonspor, 8 sezon sonra ligde gol kralı çıkarmış olacak.

NWAKAEME KADRODA YOK

Trabzonspor'da İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin, Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacağı bildirildi.

Bordo-mavililer, bu akşam yapacağı son çalışmanın ardından uçakla Kayseri'ye gidecek.