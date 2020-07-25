Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kiev’de Lucescu gerilimi

Kiev’de Lucescu gerilimi

taraftar grubu, ’i çalıştırırken polemik yaşadıkları Rumen teknik adamla sözleşme yapılmasına çok büyük tepki gösterdi

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Kiev’de Lucescu gerilimi
Dinamo Kiev taraftar grubu White Boys Club, uzun yıllar Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Mircea Lucescu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesine karşı bildiri yayınladı. Taraftar grubu, "Dinamo Kiev hakkında defalarca yanlış konuşan teknik direktörün göreve getirilmesi saygınlığınızı tamamen yitirdi. Yapabileceğiniz en iyi şey, istifa mektubunuzu vermektir. Son sözümüz Surkis'e… Defol!" açıklamasını yaptı. Dinamo Kiev Başkanı Surkis de isyan eden taraftarlara yanıt verdi: "Yılda 30 milyon dolar verin, sonra kendi hocanızı getirin!"
ARKADAŞINA GÖNDER
Kiev’de Lucescu gerilimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA