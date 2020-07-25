Kiev’de Lucescu gerilimi

Dinamo Kiev taraftar grubu White Boys Club, uzun yıllar Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Mircea Lucescu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesine karşı bildiri yayınladı. Taraftar grubu, "Dinamo Kiev hakkında defalarca yanlış konuşan teknik direktörün göreve getirilmesi saygınlığınızı tamamen yitirdi. Yapabileceğiniz en iyi şey, istifa mektubunuzu vermektir. Son sözümüz Surkis'e… Defol!" açıklamasını yaptı. Dinamo Kiev Başkanı Surkis de isyan eden taraftarlara yanıt verdi: