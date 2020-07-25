Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri! Fenerbahçe...

Yandaş'tan sözleri! ...

Bu sezon 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yandaş'ın transferi merak konusu olmuştu. 'ye imza atacağı konuşulan yıldız futbolcu maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.7.2020 01:08 Son Güncelleme: 26.7.2020 01:36 ABONE OL
Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri! Fenerbahçe...

Sivasspor'da sezonun yükselen isimlerinden Mert Hakan Yandaş, sezonun son maçının ardından açıklamalarda bulundu.Sezonu değerlendiren Mert Hakan, "Bu sene hayal gibiydi. Gönül isterdi ki galibiyetle veda edelim ama olmadı. Sivas şehrine yakışır mücadeleyi verdik. Bazen iyi, bazen kötü gitti. Sivas şehri, Sivas taraftarı Türkiye'nin de beğenisini kazandı. Sivasspor'u çıkarabildiğimiz kadar yukarı çıkarmak istiyorduk." dedi.

FENERBAHÇE SORUSUNA CEVAP

Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceği sorulan oyuncu, "Transfer sezonu zannediyorsam 4 ya da 5'i açılıyor, o gün gerekli açıklamalar yapılır. Şu anda benim bir şey demem doğru olmaz ama Sivas'a veda etmek isterim. Mert Hakan olarak Sivas'a ait oldum, Sivas şehri bana hayatımı kazandırdı. Şu anda yaşadığım her şeyi Sivasspor'a borçluyum. Hatalarımız, kusurlarımız oldu, haklarını helal etsinler ama Sivasspor'a saygısızlık yapmayı aklımın ucundan geçirmedim. Bundan sonra onların taraftarıyım, seneye bu seneden daha başarılı olmak istiyoruz." cevabını verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri! Fenerbahçe...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA