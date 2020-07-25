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: F.Bahçe’den teklif almadım

İsmi bir dönem Kanarya için geçen , kendisine teklif gelmediğini söylerken “’den ayrılmayacağım” dedi

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Okan Buruk: F.Bahçe’den teklif almadım
Medipol Başakşehir dün akşam şampiyonluk yemeğinde buluştu. Teknik direktör Okan Buruk, "Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor çok emek verdi. Bu takımlar da kazanabilirdi. Rakiplerimizi tebrik ederim" dedi. Fenerbahçe'den teklif almadığını vurgulayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, "Başakşehir'den ayrılmayı düşünmüyorum. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde takımımın başında olmak istiyorum" ifadesini kullandı. Buruk, G.Saray'ın gündemindeki Arda Turan için de "Arda'nın ayrılmasını istemedim. Zaman zaman ilk 11'de oynadı. Daha sonra az süre aldı. Arda'nın daha çok motive olduğunu görüyorum" yorumunu yaptı.
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Okan Buruk: F.Bahçe’den teklif almadım
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