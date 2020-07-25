Okan Buruk: F.Bahçe’den teklif almadım

Medipol Başakşehir dün akşam şampiyonluk yemeğinde buluştu. Teknik direktör Okan Buruk,dedi. Fenerbahçe'den teklif almadığını vurgulayan 46 yaşındaki çalıştırıcı,Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde takımımın başında olmak istiyorum" ifadesini kullandı. Buruk, G.Saray'ın gündemindeki Arda Turan için de "Arda'nın ayrılmasını istemedim. Zaman zaman ilk 11'de oynadı. Daha sonra az süre aldı.yorumunu yaptı.