Sergen Yalçın: Şampiyonlar Ligi Trabzonspor'un hakkı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Biten sezonu ve gelecek yıl yapılacak transferlere dair konuşan Yalçın, UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor'la ilgili flaş ifadeler kullandı. Bordo-mavili ekibin ceza alması durumunda Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş'ın gidecek olması hakkında konuşan 47 yaşındaki hoca, "Trabzonspor bir ceza almasın, onlar oynasın, onların hakkı." dedi.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

"Ligi 3. sırada bitirmek bir başarı değildir, Beşiktaş için başarı değildir ama mevcut şartlarda en iyi senaryo buydu. Oyuncularla becerdik ve bir final gerçekleştirdik. Trabzonspor bir ceza almasın, onlar oynasın, onların hakkı.

Bakın hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Biz elimizden geldiğince camiamıza yardımcı olmak zorundayız. Ben kendi kontratımda elimden geleni yapmaya çalıştım. Tazminat yok. Okumadan, 1.5 senelik kontrat imzaladım.

Giden oyuncular, gelecek oyuncular, planlama... Çok zor iş. 3-4 sene önce 90 milyon euro bütçesi olan bir Beşiktaş vardı, önümüzdeki sene 30-35 milyon euro'ya düşmesi lazım. Bazı oyuncularla devam edemeyiz.

Burak Yılmaz'ın 2 yıl daha kontratı vardı ve 35 yaşında. 36 ve 37 yaşında 2 milyon 700 bin euro kontratı var, sadece Burak'tan bahsediyoruz.

Genç oyuncu, genç oyuncu diye pompalıyoruz, baksınlar iki tane 19 yaşında oyuncuyu son yıllarda benim dışımda kim oynatmış? Biz genç oyuncuları kullanıyoruz.

Gökhan'a gitsin diye bir şey söylemedik, Gökhan mutluysa burada kalabilir. Gökhan'ın da, Caner'in da gitmesini istemiyoruz. Biz de buradan gittik, yerimiz doldu. Talisca'lar gitti, yerleri doldu. Birileri gidecek, birileri gelecek.

Başkan ile hiçbir fikir ayrılığımız yok, hiçbir zaman fikir ayrılığı olmadı. Mevcut durumda fikir ayrılığı olabilecek bir an olmadı! İyi bir Beşiktaş izletmek istiyoruz ama elimizden geldiği kadarıyla...

Kaleye yabancı transferi yapmayacağız, Ersin'in yanına yerli tecrübeli bir oyuncu alacağız. Yeni yabancı sınırında 8 oyuncuya izin var. Belki aldığımız oyuncuları beğenmeyecekler, bizi eleştirecekler ama yapmamız gereken bu. Sürekli bir ödeme var, giriş yok kulübe. Yurt dışından 4-5 oyuncu almaya çalışıyoruz.

Eğer kontratlar ekonomik olarak kulübümüzü sıkıntıya sokmayacak durumdaysa, oyuncularımız devam edebilirler. 2 milyon, 3 milyon euro maaş, 5 milyon, 7 milyon bonservis... Böyle bir şey yok. Bizim camiamız bunu kaldıramaz."

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