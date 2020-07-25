Süper Lig canlı puan durumu (34. hafta)

Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan 7 karşılaşmanın ardından ligin sıralaması belli olacak. 2'ncilik ve 3'üncülük için büyük yarış devam ederken küme de kalma savaşı da alevlendi.

İŞTE CANLI PUAN DURUMU:

1- Başakşehir 69

2- Trabzonspor 63

3- Sivasspor 60

4 -Beşiktaş 60

5- Galatasaray 56

6- Alanyaspor 54

7- Fenerbahçe 53

8- Antalyaspor 45

9- Gaziantep FK 44

10- Göztepe 43

11- Kasımpaşa 40

12- Konyaspor 39

13- Gençlerbirliği 37

14- Denizlispor 36

15- Ç. Rizespor 35

16- Yeni Malatya 33

17- Kayserispor 33

18- Ankaragücü 30