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canlı puan durumu (34. hafta)

'in 34'üncü haftası büyük bir heyecana sahne oluyor. 'in şampiyonluğunun ardından ve 2'incilik, ise 3'üncülük için yarış içinde... Süper Lig'in düşme hattı da alev alev... Denizlispor, , ve da kümede kalmak için mücadele ediyor.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 21:34 Son Güncelleme: 25.7.2020 21:44 ABONE OL
Süper Lig canlı puan durumu 34. hafta

Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan 7 karşılaşmanın ardından ligin sıralaması belli olacak. 2'ncilik ve 3'üncülük için büyük yarış devam ederken küme de kalma savaşı da alevlendi.

İŞTE CANLI PUAN DURUMU:

1- Başakşehir 69
2- Trabzonspor 63
3- Sivasspor 60
4 -Beşiktaş 60
5- Galatasaray 56
6- Alanyaspor 54
7- Fenerbahçe 53
8- Antalyaspor 45
9- Gaziantep FK 44
10- Göztepe 43
11- Kasımpaşa 40
12- Konyaspor 39
13- Gençlerbirliği 37
14- Denizlispor 36
15- Ç. Rizespor 35
16- Yeni Malatya 33
17- Kayserispor 33
18- Ankaragücü 30

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Süper Lig canlı puan durumu (34. hafta)
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