Süper Lig canlı puan durumu (34. hafta)

Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan 7 karşılaşmanın ardından ligin sıralaması belli olacak. 2'ncilik ve 3'üncülük için büyük yarış devam ederken küme de kalma savaşı da alevlendi.
İŞTE CANLI PUAN DURUMU:
1- Başakşehir 69
2- Trabzonspor 63
3- Sivasspor 60
4 -Beşiktaş 60
5- Galatasaray 56
6- Alanyaspor 54
7- Fenerbahçe 53
8- Antalyaspor 45
9- Gaziantep FK 44
10- Göztepe 43
11- Kasımpaşa 40
12- Konyaspor 39
13- Gençlerbirliği 37
14- Denizlispor 36
15- Ç. Rizespor 35
16- Yeni Malatya 33
17- Kayserispor 33
18- Ankaragücü 30