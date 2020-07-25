Süper Lig güncel puan durumu 25 Temmuz 2020! Süper Lig 34. hafta puan durumu tablosu nasıl oldu, hangi takım kaçıncı sırada?

Süper Lig'de puan durumu nasıl oldu? Bu sorunun yanıtı, 25 Temmuz 2020 Cumartesi akşamı oynanan karşılaşmalarının ardından merak konusu oldu. Zira, Avrupa'ya giden takımlar belli olurken küme düşen takımlar da netlik kazandı. Taraftarlar da takımlarının ligi kaçıncı sırada bitirdiğini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl, hangi takım ligi kaçıncı sırada bitirdi?

SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU 2020

Son hafta oynanan karşılaşmalar ile birlikte MKE Ankaragücü'nün ardından küme düşen takımlar Kayserispor ve Yeni Malatyaspor oldu. Avrupa hesaplarında işler karıştı. Sivasspor, son hafta aldığı yenilgi ile büyük bir fırsatı tepti.

İşte, Süper Lig güncel puan puan durumu ve takımların sıralaması...