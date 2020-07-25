Süper Lig güncel puan durumu 25 Temmuz 2020! Süper Lig 34. hafta puan durumu tablosu nasıl oldu, hangi takım kaçıncı sırada?

Süper Lig'de puan durumu nasıl oldu? Bu sorunun yanıtı, 25 Temmuz 2020 Cumartesi akşamı oynanan karşılaşmalarının ardından merak konusu oldu. Zira, Avrupa'ya giden takımlar belli olurken küme düşen takımlar da netlik kazandı. Taraftarlar da takımlarının ligi kaçıncı sırada bitirdiğini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl, hangi takım ligi kaçıncı sırada bitirdi?
Son hafta oynanan karşılaşmalar ile birlikte MKE Ankaragücü'nün ardından küme düşen takımlar Kayserispor ve Yeni Malatyaspor oldu. Avrupa hesaplarında işler karıştı. Sivasspor, son hafta aldığı yenilgi ile büyük bir fırsatı tepti.
İşte, Süper Lig güncel puan puan durumu ve takımların sıralaması...
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BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Gençlerbirliği deplasmanında 3-0 kazanan Beşiktaş, Sivasspor'un Göztepe deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle ligi 3. sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar ligi 3. sırada tamamlarken, CAS'tan gelecek karar Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi yolunu belirleyecek.
Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Göztepe'nin Sivasspor'u sahasında 3-1 mağlup etmesiyle ligi 3. sırada tamamladı ve hedefine ulaştı. Siyah-beyazlı ekip şimdi CAS'tan gelecek kararı beklemeye başladı. CAS, Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men edilmesi kararını onarsa, Beşiktaş önümüzdeki sezon Başakşehir'in ardından Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan ikinci takım olacak.