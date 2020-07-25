Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig güncel puan durumu 25 Temmuz 2020! Süper Lig 34. hafta puan durumu tablosu nasıl oldu, hangi takım kaçıncı sırada?

güncel puan durumu 25 Temmuz 2020! Süper Lig 34. hafta puan durumu tablosu nasıl oldu, hangi takım kaçıncı sırada?

'de 34. hafta karşılaşmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Lider Başakşehir'in son gün oynanacağı mücadele ile birlikte de puan durumu tablosu son hâlini alacak. Buna karşın, Cumartesi akşamı oynanan karşılaşmalar ile beraber Avrupa'ya giden takımlar ve küme düşen takımlar belli oldu. Bu noktada, Süper Lig güncel puan durumu da merak edilmeye başlandı. Peki, 34. hafta Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl, hangi takım ligi kaçıncı sırada tamamladı? İşte, Süper Lig'de 34. hafta güncel puan durumu tablosu ve takımların sıralaması!

Giriş Tarihi: 25.7.2020 23:46 ABONE OL
Süper Lig güncel puan durumu 25 Temmuz 2020! Süper Lig 34. hafta puan durumu tablosu nasıl oldu, hangi takım kaçıncı sırada?

'de puan durumu nasıl oldu? Bu sorunun yanıtı, 25 Temmuz 2020 Cumartesi akşamı oynanan karşılaşmalarının ardından merak konusu oldu. Zira, Avrupa'ya giden takımlar belli olurken küme düşen takımlar da netlik kazandı. Taraftarlar da takımlarının ligi kaçıncı sırada bitirdiğini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl, hangi takım ligi kaçıncı sırada bitirdi?

SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU 2020

Son hafta oynanan karşılaşmalar ile birlikte MKE Ankaragücü'nün ardından küme düşen takımlar Kayserispor ve Yeni Malatyaspor oldu. Avrupa hesaplarında işler karıştı. Sivasspor, son hafta aldığı yenilgi ile büyük bir fırsatı tepti.

İşte, Süper Lig güncel puan puan durumu ve takımların sıralaması...

Süper Lig güncel puan durumu 25 Temmuz 2020! Süper Lig 34. hafta puan durumu tablosu nasıl oldu, hangi takım kaçıncı sırada?
  • Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, sezonu üçüncü tamamladı.
  • Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nün ardından küme düşen takımlar Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor oldu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig güncel puan durumu 25 Temmuz 2020! Süper Lig 34. hafta puan durumu tablosu nasıl oldu, hangi takım kaçıncı sırada?

BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Gençlerbirliği deplasmanında 3-0 kazanan Beşiktaş, Sivasspor'un Göztepe deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle ligi 3. sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar ligi 3. sırada tamamlarken, CAS'tan gelecek karar Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi yolunu belirleyecek.

'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Göztepe'nin Sivasspor'u sahasında 3-1 mağlup etmesiyle ligi 3. sırada tamamladı ve hedefine ulaştı. Siyah-beyazlı ekip şimdi CAS'tan gelecek kararı beklemeye başladı. CAS, Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men edilmesi kararını onarsa, Beşiktaş önümüzdeki sezon Başakşehir'in ardından Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan ikinci takım olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig güncel puan durumu 25 Temmuz 2020! Süper Lig 34. hafta puan durumu tablosu nasıl oldu, hangi takım kaçıncı sırada?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA