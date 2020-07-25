Süper Lig'de Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan ettiği geçtiğimiz hafta, Ankaragücü de lige veda eden ilk takım olmuştu. Bugün oynanacak karşılaşmalarla birlikte küme düşen diğer iki takım ve lig 2.'si ile 3.'sü belli olacak. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmaların canlı anlatımları haberimizde...

GÖZTEPE - SİVASSPOR





Süper Lig'de 39 puanla 11. sırada bulunan Göztepe, düşme korkusunu hissetmeyen takımlardan. Rakip Sivasspor ise İzmir'de galip gelerek hem 3.'lüğünü garantilemek, hem de Trabzonspor'un kaybetmesi durumunda ligi 2. sırada tamamlamak istiyor.

İLK 11'LER

Göztepe: Göktuğ, Murat, Borges, Atınç, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Kone

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ





Denizlispor evinde geçtiğimiz hafta lige veda eden Ankaragücü'nü konuk edecek. Yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmadan 1 puan çıkarması halinde diğer karşılaşmaların sonucuna bakmadan gelecek sezon Süper Lig'de olmayı garantileyecek.

İLK 11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

Ankaragücü: Korcan, Fatih, Milos, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Sedat, Oscar Scarione, Michalak, Saba, Orgill

KONYASPOR - ALANYASPOR





Son iki haftada Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarını 4-3'lük skorlarla kazanan Konyaspor, mucizevi bir şekilde lige tutunmuştu. Yeşil-beyazlıların rakibi Alanyaspor ise bu karşılaşmayı kazanması halinde ligi Galatasaray'ın üstünde 5. sırada tamamlayacak.

İLK 11'LER

Konyaspor: Ertuğrul, Ali, Seli, Anicic, Ferhat, Shengelia, Amir, Miya, Daci, Thuram, Bajic

Alanyaspor: Cenk, Kaan, Welinton, Lokman, Baiano, Musa, Salih, Onur, Emircan, Mustafa, Cisse

YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP FK





Ligde 32 puanla 16. sırada bulunan Yeni Malatyaspor'un bu karşılaşmayı kazanmaktan başka çaresi yok. Sarı-siyahlılar bu karşılaşmadan galibiyet çıkarsa dahi gözü, Çaykur Rizespor ve Denizlispor maçlarında olacak. Eğer iki takım bugün en az birer puanı hanesine yazdırırsa Yeni Malatyaspor lige veda edecek. Konuk ekip Gaziantepspor ise 43 puanla 9. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Hadebe, Hafez, Gökhan, Youssouf, Ahmed, Fofana, Umut, Kjartansson

Gaziantep FK: Haydar, Pawel, Djilobodji, Kana, Tosca, Morais, Andre Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet