Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa'ya gidecek? Süper Lig'de UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu!

Süper Lig'de 34. son haftanın en kritik karşılaşmaları geride kaldı. Küme düşen takımlar netlik kazanırken UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar da belli oldu. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden lider Medipol Başakşehir, ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden ilk takım olmuştu. Son haftada, Trabzonspor, Beşiktaş ve Sivasspor'un durumları ise merak ediliyordu.

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SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR AVRUPA'YA GİDECEK?

Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşırken Beşiktaş ise Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Bu sezon ligin sürpriz ekibi olan Sivasspor ise Göztepe deplasmanında sahaya çıktı. Karşılaşmaların ardından UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar belli oldu. Peki, Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa'ya gidecek?

İşte, yanıtı...