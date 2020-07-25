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belli oldu! Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? 34. hafta puan durumu tablosu!

'de sezonun son haftası oynanırken belli oldu. 34. son hafta karşılaşmalarında, alt sıraları ilgilendiren karşılaşmalar oynandı. Oynanan maçların sonucuna göre, MKE Ankaragücü'nün ardından ligden düşen iki takım daha belli oldu. Peki, Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü, puan durumu nasıl oldu? İşte, Süper Lig'de küme düşen takımlar ve puan durumu tablosu...

Giriş Tarihi: 25.7.2020 23:28 Son Güncelleme: 25.7.2020 23:28 ABONE OL
Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?

'de MKE Ankaragücü'nün ardından küme düşen iki takım daha belli oldu. 25 Temmuz 2020 Cumartesi akşamı oynanan karşılaşmalar ile küme düşme hattı da kesinleşti. Böylelikle, yanıtı yoğun bir şekilde araştırılan 'Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?' sorusunun yanıtı da netlik kazandı.

SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

Süper Lig'in 34. son haftasında küme düşme hattı için kıran kırana bir rekabet yaşandı. Alt sıralardaki takımlar, ligde kalabilmek için yoğun bir çarf etti; ancak iki takım daha lige veda etti. Peki, Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?

İşte, güncel puan durumu ve son bilgiler...

Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?

'de Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan ettiği geçtiğimiz hafta, Ankaragücü de lige veda eden ilk takım olmuştu. Bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte küme düşen diğer iki takım ve lig 2.'si ile 3.'sü belli oldu.

Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?

Ankaragücü'nün ardından Kayserispor ve Yeni Malatyaspor lige veda etti.

Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?

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Süper Lig küme düşen takımlar belli oldu! Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? 34. hafta puan durumu tablosu!
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