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Yabancı itirazlarını tahkim reddetti

9 kulübünün, ’nin “Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları” ile ilgili kararına yapmış olduğu itiraz, tarafından kabul edilmedi

Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Yabancı itirazlarını tahkim reddetti
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 9 Süper Lig kulübünün yeni yabancı kuralıyla ilgili itiraz başvurusunu reddetti. 'Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları'nın açıklanmasının ardından bu konu tartışmalara yol açmış, 9 Süper Lig kulübü, Tahkim'e başvurarak itiraz etmişti. Dün ise Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa, Sivasspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Fenerbahçe, Göztepe ve Alanyaspor'un yaptığı itirazlar, "TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından" reddedildi.
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Yabancı itirazlarını tahkim reddetti
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