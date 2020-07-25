Yabancı itirazlarını tahkim reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 9 Süper Lig kulübünün yeni yabancı kuralıyla ilgili itiraz başvurusunu reddetti. 'Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları'nın açıklanmasının ardından bu konu tartışmalara yol açmış, 9 Süper Lig kulübü, Tahkim'e başvurarak itiraz etmişti. Dün ise Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa, Sivasspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Fenerbahçe, Göztepe ve Alanyaspor'un
yaptığı itirazlar, "TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından"
reddedildi.