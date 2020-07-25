Yabancı itirazlarını tahkim reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 9 Süper Lig kulübünün yeni yabancı kuralıyla ilgili itiraz başvurusunu reddetti. 'Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları'nın açıklanmasının ardından bu konu tartışmalara yol açmış, 9 Süper Lig kulübü, Tahkim'e başvurarak itiraz etmişti. Dün iseyaptığı itirazlar,reddedildi.