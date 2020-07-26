Adana Demirspor Bursaspor maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Adana Demirspor Bursaspor maçı şifresiz mi? beIN SPORTS...

Cüneyt Dumlupınar yönetimindeki Adana Demirspor, evinde İrfan Buz yönetimindeki Bursaspor'u ağırlıyor. Adana temsilcisi uzun yıllar süren Süper Lig hasretini dindirmek isterken Bursaspor da geçen sene düştüğü Süper Lig'e ara vermeden dönmek istiyor. Adana Demirspor Bursaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Bu soru günün en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. İki takım hakkındaki son gelişmeler haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA? MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

Adana Demirspor ile Bursaspor arasındaki karşılaşma bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Maç beİN SPORTS MAX 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.