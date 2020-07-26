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maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? ? beIN SPORTS...

Türkiye'de futbol konusunda belirsizliğini koruyan tek konu Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın kim olacağı... ile arasında oynanacak kritik maç öncesi iki takımdan son dakika gelişmeleri, Volkan Şen'in durumu, muhtemel ilk 11'ler gibi tüm detaylar sabah.com.tr'de. saat kaçta yayınlanacak? PTT 1. Lig play off finaline gidecek takımı belirleyecek bu müsabaka öncesinde heycab dorukta. İki takım arasında Bursa'da oynanan ilk maç 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı. Hangi takım nasıl tur atlar?

Giriş Tarihi: 26.7.2020 15:47 ABONE OL
Adana Demirspor Bursaspor maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Adana Demirspor Bursaspor maçı şifresiz mi? beIN SPORTS...

Cüneyt Dumlupınar yönetimindeki Adana Demirspor, evinde İrfan Buz yönetimindeki Bursaspor'u ağırlıyor. Adana temsilcisi uzun yıllar süren Süper Lig hasretini dindirmek isterken Bursaspor da geçen sene düştüğü Süper Lig'e ara vermeden dönmek istiyor. Adana Demirspor Bursaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Bu soru günün en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. İki takım hakkındaki son gelişmeler haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA? MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

Adana Demirspor ile Bursaspor arasındaki karşılaşma bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Maç beİN SPORTS MAX 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?

İlk maç sonucunda Bursaspor kendi sahasında gol yemediği için gollü beraberliklerde finale yükselen takım Bursaspor olacak. Adana Demirspor'un kazanmaktan başka çaresi yok, 0-0'lık golsüz beraberlik durumunda ise karşılaşma uzayacak.

ADANA DEMİRSPOR - BURSASPOR 1-1, 2-2, 3-3 (BURSA TUR ATLAR)

ADANA DEMİRSPOR KAZANIRSA ADANA EKİBİ TUR ATLAR.

BURSASPOR KAZANIRSA BURSASPOR TUR ATLAR.

GOLSÜZ EŞİTLİK SONUCUNDA MAÇ UZAR.

MUHTEMEL İLK 11'LER

ADANA DEMİRSPOR: KURTULUŞ YURT, TARIK ÇAMDAL, RASSOUL, MİTROVİC, MEHMET USLU, TRAORE, HASAN KILIÇ, AOSMAN, ERKAN ZENGİN, PA DİBBA, MEHMET AKYÜZ

BURSASPOR: ÇAĞLAR AKBABA, SHEHU, DİARRA, ANIL KARAER, KEREM, BURAK ALTIPARMAK, RAMAZAN KESKİN, ÖZER HURMACI, TRAORE, TAYFUR BİNGÖL, SELEZNYOV

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Adana Demirspor Bursaspor maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Adana Demirspor Bursaspor maçı şifresiz mi? beIN SPORTS...
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