Akhisar Karagümrük CANLI! TFF 1. Lig Play off rövanşı Akhisarspor Karagümrük CANLI TAKİP ET!

TFF 1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor'un Süper Lig biletini alması sonrasında bir üst lige yükselecek 3. Takım belli oluyor. Bu kapsamda oynanan play off ilk maçlarının ardından bugün Süper Lig' çıkma heyecanı yaşayan 4 takım rövanş maçlarında finale çıkma mücadelesi verecek. Bu kapsamda Akhisar Karagümrük ile yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Bu keyifli karşılaşmayı takip etmek isteyenler "Akhisarspor Karagümrük canlı" şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor.
TFF 1. Lig Play Off rövanşı Akhisarspor Karagümrük karşılaşmasının canlı takip linkine aşağıdan ulaşabilir ve maçı keyifle takip edebilirsiniz…
TFF 1. Lig Akhisar Belediyespor Karagümrük Play Off Yarı Final rövanş maçı 26 Temmuz 2020 Pazar günü saat 21.00'da başladı. Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından canlı olarak ekranlara geliyor.
TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Akhisarspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
İlk maçta rakibiyle İstanbul'da 3-3 berabere kalan Akhisarspor, finale çıkacak ekibin belli olacağı müsabakada rakibine üstünlük sağlamaya çalışacak.
Deplasmanda 3 kez geriye düşmesine rağmen 90+4. dakikada attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Akhisarspor, rakibini saat 21.00'de Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabakada Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk edecek.
Galibiyet veya 2-2'ye kadar olan beraberliklerde adını finale yazdıracak Akhisarspor, 3-3'ün üzerindeki beraberliklerde veya mağlubiyet halinde ise final vizesi alamayacak. Müsabakanın 3-3 bitmesi durumunda karşılaşma uzayacak.
Eşleşmenin galibinin finaldeki rakibi, yarın aynı saatte başlayacak Adana Demirspor-Bursaspor maçının sonucuna göre belli olacak.