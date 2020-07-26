Akhisar Karagümrük CANLI! TFF 1. Lig Play off rövanşı Akhisarspor Karagümrük CANLI TAKİP ET!

TFF 1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor'un Süper Lig biletini alması sonrasında bir üst lige yükselecek 3. Takım belli oluyor. Bu kapsamda oynanan play off ilk maçlarının ardından bugün Süper Lig' çıkma heyecanı yaşayan 4 takım rövanş maçlarında finale çıkma mücadelesi verecek. Bu kapsamda Akhisar Karagümrük ile yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Bu keyifli karşılaşmayı takip etmek isteyenler "Akhisarspor Karagümrük canlı" şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor.

AKHİSARSPOR KARAGÜMRÜK | CANLI

TFF 1. Lig Play Off rövanşı Akhisarspor Karagümrük karşılaşmasının canlı takip linkine aşağıdan ulaşabilir ve maçı keyifle takip edebilirsiniz…