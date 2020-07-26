Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Akhisar Karagümrük CANLI! TFF 1. Lig Play off rövanşı Akhisarspor Karagümrük CANLI TAKİP ET!

! 1. Lig Play off rövanşı Akhisarspor Karagümrük CANLI TAKİP ET!

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig’de ( 1.Lig) Süper Lig’e yükselme heyecanı yaşanıyor. Play off rövanş maçları kapsamında Akhisarspor ile Karagümrük yeşil sahada zorlu bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Akhisarspor sahasında oynayacağı karşılaşmada Karagümrük karşısında galip gelerek adını play off finaline yazdırmak istiyor. Öte yandan Karagümrük de rakibini evinde yenerek Süper Lig yolunda avantaj kazanmanın peşinde. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler “” şeklindeki araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bu başlık altında Akhisarspor Karagümrük canlı takip linki ve diğer pek çok detayı bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 26.7.2020 21:53 Son Güncelleme: 26.7.2020 21:56 ABONE OL
Akhisarspor Karagümrük CANLI! TFF 1. Lig Play off rövanşı Akhisarspor Karagümrük CANLI TAKİP ET!

1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor'un Süper Lig biletini alması sonrasında bir üst lige yükselecek 3. Takım belli oluyor. Bu kapsamda oynanan play off ilk maçlarının ardından bugün Süper Lig' çıkma heyecanı yaşayan 4 takım rövanş maçlarında finale çıkma mücadelesi verecek. Bu kapsamda Akhisar Karagümrük ile yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Bu keyifli karşılaşmayı takip etmek isteyenler "Akhisarspor Karagümrük canlı" şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor.

AKHİSARSPOR KARAGÜMRÜK | CANLI

TFF 1. Lig Play Off rövanşı Akhisarspor Karagümrük karşılaşmasının canlı takip linkine aşağıdan ulaşabilir ve maçı keyifle takip edebilirsiniz…

Akhisarspor Karagümrük CANLI! TFF 1. Lig Play off rövanşı Akhisarspor Karagümrük CANLI TAKİP ET!

1. Lig Akhisar Belediyespor Karagümrük Play Off Yarı Final rövanş maçı 26 Temmuz 2020 Pazar günü saat 21.00'da başladı. Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından canlı olarak ekranlara geliyor.

ADANA DEMİRSPOR BURSASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Akhisarspor Karagümrük CANLI! TFF 1. Lig Play off rövanşı Akhisarspor Karagümrük CANLI TAKİP ET!

AKHİSARSPOR, FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKTI

1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Akhisarspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

İlk maçta rakibiyle İstanbul'da 3-3 berabere kalan Akhisarspor, finale çıkacak ekibin belli olacağı müsabakada rakibine üstünlük sağlamaya çalışacak.

Deplasmanda 3 kez geriye düşmesine rağmen 90+4. dakikada attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Akhisarspor, rakibini saat 21.00'de Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabakada Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk edecek.

Galibiyet veya 2-2'ye kadar olan beraberliklerde adını finale yazdıracak Akhisarspor, 3-3'ün üzerindeki beraberliklerde veya mağlubiyet halinde ise final vizesi alamayacak. Müsabakanın 3-3 bitmesi durumunda karşılaşma uzayacak.

Eşleşmenin galibinin finaldeki rakibi, yarın aynı saatte başlayacak Adana Demirspor-Bursaspor maçının sonucuna göre belli olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Akhisar Karagümrük CANLI! TFF 1. Lig Play off rövanşı Akhisarspor Karagümrük CANLI TAKİP ET!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA