Akhisarspor Karagümrük maçı hangi kanalda? TFF 1. Lig Play-Off rövanş maçı Akhisar Belediyespor Fatih Karagümrük ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Akhisarspor Karagümrük maçı hangi kanalda? 1. Lig Play-Off rövanş maçı Akhisar Belediyespor Fatih Karagümrük ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor'un Süper Lig biletini almasının ardından yükselecek 3. takım play off karşılaşmaları sonucunda belli olacak. Ligi 3. 4. 5. ve 6. Bitiren takımlar arasında oynanan play off mücadelesine kalan Fatih Karagümrük ile Akhisar Belediyespor ilk maçta yenişemeyerek 3-3'lük skorla berabere kalmıştı. Karşılaşmanın rövanş maçına ilişkin detayları öğrenmek isteyen sporseverler Akhisar Belediyespor Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuyla bilgi araştırması yapmayı sürdürüyor. İşte maça ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 26.7.2020 20:13 ABONE OL
Akhisarspor Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig Play-Off finaline kim çıkacak?

Süper Lig'e çıkma mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. 1. Lig play off mücadelesinin ilk maçında Fatih Karagümrük ile Akhisar Belediyespor arasında oynanmış ve karşılaşma 3-3'lük skorla berabere tamamlanmıştı. Heyecanlı geçen play off mücadelesinin rövanş karşılaşmasına ilişkin detayları merak eden sporseverler Akhisar Belediyespor Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

AKHİSAR BELEDİYESPOR KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu () 1. Lig play off rövanş maçına ilişkin bilgiler şöyle;

Akhisarspor Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig Play-Off finaline kim çıkacak?

1. Lig Akhisar Belediyespor Karagümrük Play Off Yarı Final rövanş maçı 26 Temmuz 2020 Pazar günü saat 21.00'da başlayacak. Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

AKHİSARSPOR, FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Akhisarspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

İlk maçta rakibiyle İstanbul'da 3-3 berabere kalan Akhisarspor, finale çıkacak ekibin belli olacağı müsabakada rakibine üstünlük sağlamaya çalışacak.

Deplasmanda 3 kez geriye düşmesine rağmen 90+4. dakikada attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Akhisarspor, rakibini saat 21.00'de Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabakada Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk edecek.

Akhisarspor Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig Play-Off finaline kim çıkacak?

Galibiyet veya 2-2'ye kadar olan beraberliklerde adını finale yazdıracak Akhisarspor, 3-3'ün üzerindeki beraberliklerde veya mağlubiyet halinde ise final vizesi alamayacak. Müsabakanın 3-3 bitmesi durumunda karşılaşma uzayacak.

Eşleşmenin galibinin finaldeki rakibi, yarın aynı saatte başlayacak Adana Demirspor-Bursaspor maçının sonucuna göre belli olacak.

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Akhisarspor Karagümrük maçı hangi kanalda? TFF 1. Lig Play-Off rövanş maçı Akhisar Belediyespor Fatih Karagümrük ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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