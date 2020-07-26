Akhisarspor Karagümrük maçı hangi kanalda? TFF 1. Lig Play-Off rövanş maçı Akhisar Belediyespor Fatih Karagümrük ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'e çıkma mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. 1. Lig play off mücadelesinin ilk maçında Fatih Karagümrük ile Akhisar Belediyespor arasında oynanmış ve karşılaşma 3-3'lük skorla berabere tamamlanmıştı. Heyecanlı geçen play off mücadelesinin rövanş karşılaşmasına ilişkin detayları merak eden sporseverler Akhisar Belediyespor Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig play off rövanş maçına ilişkin bilgiler şöyle;
TFF 1. Lig Akhisar Belediyespor Karagümrük Play Off Yarı Final rövanş maçı 26 Temmuz 2020 Pazar günü saat 21.00'da başlayacak. Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Akhisarspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
İlk maçta rakibiyle İstanbul'da 3-3 berabere kalan Akhisarspor, finale çıkacak ekibin belli olacağı müsabakada rakibine üstünlük sağlamaya çalışacak.
Deplasmanda 3 kez geriye düşmesine rağmen 90+4. dakikada attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Akhisarspor, rakibini saat 21.00'de Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabakada Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk edecek.
Galibiyet veya 2-2'ye kadar olan beraberliklerde adını finale yazdıracak Akhisarspor, 3-3'ün üzerindeki beraberliklerde veya mağlubiyet halinde ise final vizesi alamayacak. Müsabakanın 3-3 bitmesi durumunda karşılaşma uzayacak.
Eşleşmenin galibinin finaldeki rakibi, yarın aynı saatte başlayacak Adana Demirspor-Bursaspor maçının sonucuna göre belli olacak.