Akhisarspor Karagümrük maçı hangi kanalda? TFF 1. Lig Play-Off rövanş maçı Akhisar Belediyespor Fatih Karagümrük ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'e çıkma mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. 1. Lig play off mücadelesinin ilk maçında Fatih Karagümrük ile Akhisar Belediyespor arasında oynanmış ve karşılaşma 3-3'lük skorla berabere tamamlanmıştı. Heyecanlı geçen play off mücadelesinin rövanş karşılaşmasına ilişkin detayları merak eden sporseverler Akhisar Belediyespor Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

AKHİSAR BELEDİYESPOR KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig play off rövanş maçına ilişkin bilgiler şöyle;