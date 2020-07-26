Annem sabahtan beri 2-3 kere aradı. Hanım aynı şekilde. Veda zor. Annem 'Bırakma' diyor. Çok hatalar yaptım. Önce annemle helalleştim.Saha kenarında olurum, tribünde olurum. Onun kararını vereceğiz. Futbola kafa yormayı seviyorum.Her veda bir kavuşmadır. Herkes hakkını helal etsin.Sayın Başkan'la oturup konuşacağız. En büyük hayalim F.Bahçe altyapısından çocukların sahaya adım atması.Ömer Faruk özel bir çocuk. Profesyonel kariyerine başlamasında ufak bir katkım olduysa ne mutlu bana.Keşkelerim çok. İnsanım çok yanlış yaptım ama bilerek kötülük yapmadım.İyi bir sezon geçirmedik. Herkesten özür diliyorum.