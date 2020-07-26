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'de 2019-2020 sezonu 'da kapanıyor. , sahasında şampiyon Medipol 'i konuk ediyor. Ligin son maçında düdük çalıyor. Müsabaka öncesinde Başakşehir'in 69, Kasımpaşa'nın ise 40 puanı bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım kazanması durumunda 'yi geçerek ligi 10. sırada tamamlayacak. Kasımpaşa - Başakşehir maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 26.7.2020 16:05 Son Güncelleme: 26.7.2020 16:59 ABONE OL
CANLI | Kasımpaşa - Başakşehir

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu sona eriyor. Ligin 34. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz hafta tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'in Kasımpaşa'ya konuk olduğu mücadele saat 17.00'de başladı.

Müsabaka öncesinde Okan Buruk'un öğrencileri 69 puandayken, Kasımpaşa ise 40 puanda. Ev sahibi ekip, kazanması durumunda ligi 10. sırada kapatacak.

Fırat Aydınus'un yönettiği maç, beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Yusuf, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Koita.

Başakşehir: Volkan, Aziz, Ponck, Mehmet Topal, Caicara, Gökhan İnler, Berkay Özcan, Aleksic, Elia, Visca, Guldbrandsen.


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CANLI | Kasımpaşa - Başakşehir
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