CANLI | TFF 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçları

TFF 1. Lig'i şampiyon bitiren Hatayspor ile ikinci olan BB Erzurumspor, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek.

Süper Lig'e son bileti ise almaya aday 4 takım var. Play-off'a kalan Adana Demirspor ile Bursaspor, Akhisarspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.

Adana Demirspor ile Bursaspor arasındaki play-off yarı final ilk maçında gol sesi çıkmadı ve taraflar 0-0 berabere kaldı. 2 takım bu kez Adana'da karşılaşıyor.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen yayınlanıyor.

ADANA DEMİRSPOR - BURSASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ...

Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Mitrovic, Rassoul, Mehmet Uslu, Tevfik, Hasan, Sinan, Volkan Şen, Erkan, Dibba.

Bursaspor: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem, Shehu, Burak, Traore, Serdar, Burak Kapacak, Seleznov.





Play-off yarı finalinde bir diğer eşleşme ise Akhisarspor ile Fatih Karagümrük arasında. 6 gole sahne olan ilk maç 3-3 eşitlikle sona erdi. İki ekip, Akhisarspor'un ev sahipliğinde finale çıkma savaşı veriyor.

Bu akşam oynanan maçlarda rakiplerini saf dışı bırakan takımlar, play-off finaline yükselecek. Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan mücadele beIN SPORTS MAX HD 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

AKHİSARSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ İLK 11'LERİ...

Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Bjarnason, Rotman, Eray, Onur, Erhan, Bertuğ.

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Sabo, Zeki, Darri, Ndao, Sobiech.