Denizlispor gitti, geldi

Denizlispor zor da olsa Süper Lig'e tutundu… Horozlar, ligde kalması için 1 puanın yeterli olduğu maçta sahasında Ankaragücü'ne uzatmada yediği golle 1-0 yenildi.İlk yarıda önemli pozisyonlara giren yeşil-siyahlılar, Ankaragücü kalecisi Korcan'ı geçemedi. Özellikle 17. dakikada Recep Niyaz penaltı noktasından bomboş pozisyonda topu Korcan'a nişanladı. Ankaragücü de zaman zaman Denizlispor kalesinde tehlikeler yaşattı. 70. dakikada gelişen Denizlispor atağında Rodallega'nın nefis röveşatası direğin üstünden dışarı giderken,Maçın bitimiyle birlikte telefona sarılarak Kayserispor maçının sonucunu soran Denizlisporlu Zeki Yavru, Trabzonspor'un galibiyet haberi ile rahat bir nefes aldı.