Erzincanspor muradına erdi

Antalya'da oynanan TFF 3. Lig finallerinde dün 1. Grup ekipleri 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya geldi.Kırmızı-siyahlıların gollerini 14'te Ethem ve 80'de Uğurcan attı. Aksaray'ın tek golünü ise 90+3'te Fuat Yaman kaydetti. Karşılaşma sonrasıtakımlarının başarısını kutladı.24 Erzincansporlu futbolcular, kupalarını aldıktan sonra objektiflere zafer pozu verdiler. Karşılaşmayı Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.TFF 3. Lig 2. Grup temsilcileri Karşıyaka ile Turgutluspor bugün play-off finalinde Antalya'da karşılaşıyor. Mardan Stadı'nda saat 20:00'den itibaren A Spor'dan naklen yayınlanacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan tek karşılaşmayı Turgutluspor 2-1 kazandı. İki takım arasında oynanan son 5 maçta ise Karşıyaka 2'şer galibiyet ve beraberlik alırken sadece 1 kere mağlup oldu.