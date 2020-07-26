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‘Falcao transferinin hesabını verin!’

Divan Kurulu toplantısında, yönetime sert eleştiriler yapıldı

Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
‘Falcao transferinin hesabını verin!’
Galatasaray'da aylık divan kurulu toplantısına Radamel Falcao tartışması damga vurdu. Video konferans yöntemi ile yapılan toplantıda futbol takımının bu sezon geçirdiği başarısız dönem üzerinde durulurken üyelerden Nedret Yayla, Falcao transferi ile ilgili sert yorumlarda bulundu. Sezon başında yıllık 5 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalanan Kolombiyalı yıldızın alınmasını 'skandal' olarak adlandıran Yayla, "Scout ekibimiz başarılı değil. Biz PSG'den 5 yerken, Milli Takımımız Fransa'yı yendi. Milli Takımımız'daki oyuncular neden bizde değil? Falcao transferi tam bir skandal. Bu transferi kim yaptı? Bunun hesabının verilmesi lazım. Futboldaki transfer problemini çözemezsek kulübün mali yapısını düzeltmemiz mümkün değil" dedi.
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‘Falcao transferinin hesabını verin!’
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