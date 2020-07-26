Fatih Terim’in şifreleri

Şampiyonluk hattının gerisinde ligi tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in 2-2 biten Antalya maçı sonrasındaki sözleri 'operasyon başlıyor'
olarak yorumlandı. İşte Terim'in sinyalini verdiği Galatasaray'da planlanan operasyon:
1- Muslera
dışında iyi teklif getiren her oyuncu satılacak. Uruguaylı kaleci de ücretini 3 milyon Euro'nun altına düşürecek.
2- 5 milyon
Euro alan Radamel Falcao
, 4 milyon Euro kazanan Feghouli
ve yıllık maliyetleri 3.5 milyon Euro'yu bulan Belhanda
ile Babel
satış listesine koyuldu.
3- Sözleşmesinde
garanti parası 1.75 milyon Euro yazan Emre Akbaba
için Euro kuru 5.3 TL'ye sabitlendi.
4- Takım
bütçesini düşürmek isteyen Galatasaray, yabancı kontenjanını da Jesse Sekidika
ve Valentine Ozornwafoor'u
kiralayarak boşaltacak.
5- Fatih
Terim, çarşamba günü yönetimle yaptığı toplantıda transferlerin 12 Ağustos'taki sezon öncesi kampına
yetiştirilmesini istedi.
6- Kesin
anlaşma sağlanan Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Semih Kaya, Kerem Aktürkoğlu
ve Omar Elabdellaoui
için bonservis ücreti ödenmeyecek.
7- Başkan
Mustafa Cengiz onay verirse, eski kaptan Arda Turan
geri dönecek.
8- Yerli
kaleci için Volkan Babacan ilk sırada. Başakşehir bonservis isterse ibre Sinan Bolat'a dönecek.
9- Kiralık
oyunculardan sadece Jean Michael Seri
yeni sezonda kadroda düşünülüyor.
10- Yeni
sezonda kiralık sayısı az olacak. Seri
ile birlikte Trezeguet
için de şartlar zorlanacak.
'BAZI ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR
Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından şu ifadeleri kullanmıştı: "Rakamlar çok yüksek. Bu rakamlarla işin içinden çıkamayız. Bazı gerçekleri kabul edip, bazı oyunculardan çıkmak zorundayız. Ekonomik sıkıntılar içerisindeki, kolay olmayan bu sürecin aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişimini de sağlaması gerek.
Birtakım oyuncuları bünyemize katıp, eğer mümkünse Galatasaray'daki bazı oyunculara da teşekkür edip, net bir takımla 12 Ağustos'u görmeyi ümit ediyorum."