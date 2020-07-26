Fatih Terim’in şifreleri

Şampiyonluk hattının gerisinde ligi tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in 2-2 biten Antalya maçı sonrasındaki sözleriolarak yorumlandı. İşte Terim'in sinyalini verdiği Galatasaray'da planlanan operasyon:dışında iyi teklif getiren her oyuncu satılacak.Euro alan, 4 milyon Euro kazananve yıllık maliyetleri 3.5 milyon Euro'yu bulanilesatış listesine koyuldu.garanti parası 1.75 milyon Euro yazaniçin Euro kuru 5.3 TL'ye sabitlendi.bütçesini düşürmek isteyen Galatasaray, yabancı kontenjanını davekiralayarak boşaltacak.Terim, çarşamba günü yönetimle yaptığı toplantıda transferlerinyetiştirilmesini istedi.anlaşma sağlananveiçin bonservis ücreti ödenmeyecek.Mustafa Cengiz onay verirse, eski kaptangeri dönecek.kaleci için Volkan Babacan ilk sırada. Başakşehir bonservis isterse ibre Sinan Bolat'a dönecek.oyunculardan sadeceyeni sezonda kadroda düşünülüyor.sezonda kiralık sayısı az olacak.ile birlikteiçin de şartlar zorlanacak.Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından şu ifadeleri kullanmıştı: "Rakamlar çok yüksek. Bu rakamlarla işin içinden çıkamayız. Bazı gerçekleri kabul edip, bazı oyunculardan çıkmak zorundayız.Birtakım oyuncuları bünyemize katıp, eğer mümkünse Galatasaray'daki bazı oyunculara da teşekkür edip, net bir takımla 12 Ağustos'u görmeyi ümit ediyorum."