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’in şifreleri

Sezonu hüsranla kapatan ’da İmparator gelecek sezon için düğmeye hemen bastı. Tecrübeli teknik adam, Muslera dışında tüm oyuncuların satılabileceğini direkt yönetime iletti. Seri’nin kiralanması gündeme alınırken, için Başakşehir ile masaya oturulacak

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 26.7.2020 ABONE OL
Fatih Terim’in şifreleri
Şampiyonluk hattının gerisinde ligi tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in 2-2 biten Antalya maçı sonrasındaki sözleri 'operasyon başlıyor' olarak yorumlandı. İşte Terim'in sinyalini verdiği Galatasaray'da planlanan operasyon:
1- Muslera dışında iyi teklif getiren her oyuncu satılacak. Uruguaylı kaleci de ücretini 3 milyon Euro'nun altına düşürecek.
2- 5 milyon Euro alan Radamel Falcao, 4 milyon Euro kazanan Feghouli ve yıllık maliyetleri 3.5 milyon Euro'yu bulan Belhanda ile Babel satış listesine koyuldu.
3- Sözleşmesinde garanti parası 1.75 milyon Euro yazan Emre Akbaba için Euro kuru 5.3 TL'ye sabitlendi.
4- Takım bütçesini düşürmek isteyen Galatasaray, yabancı kontenjanını da Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafoor'u kiralayarak boşaltacak.
5- Fatih Terim, çarşamba günü yönetimle yaptığı toplantıda transferlerin 12 Ağustos'taki sezon öncesi kampına yetiştirilmesini istedi.
6- Kesin anlaşma sağlanan Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Semih Kaya, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui için bonservis ücreti ödenmeyecek.
7- Başkan Mustafa Cengiz onay verirse, eski kaptan Arda Turan geri dönecek.
8- Yerli kaleci için Volkan Babacan ilk sırada. Başakşehir bonservis isterse ibre Sinan Bolat'a dönecek.
9- Kiralık oyunculardan sadece Jean Michael Seri yeni sezonda kadroda düşünülüyor.
10- Yeni sezonda kiralık sayısı az olacak. Seri ile birlikte Trezeguet için de şartlar zorlanacak.

'BAZI ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR
Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından şu ifadeleri kullanmıştı: "Rakamlar çok yüksek. Bu rakamlarla işin içinden çıkamayız. Bazı gerçekleri kabul edip, bazı oyunculardan çıkmak zorundayız. Ekonomik sıkıntılar içerisindeki, kolay olmayan bu sürecin aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişimini de sağlaması gerek. Birtakım oyuncuları bünyemize katıp, eğer mümkünse Galatasaray'daki bazı oyunculara da teşekkür edip, net bir takımla 12 Ağustos'u görmeyi ümit ediyorum."

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Fatih Terim’in şifreleri
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