Galatasaray Beto ile anlaştı

Galatasaray, kaleci sorununu çözdü.

Uruguaylı yıldız Fernando Muslera'nın uzun süre sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle deneyimli bir kaleci arayışlarına başlayan Cimbom, transferde mutlu sona ulaştı.

NTV Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Muslera'nın boşluğunu Beto ile doldurdu.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile kontratı sona eren ve İzmir temsilcisine veda eden Portekizli file bekçisi, Galatasaray ile anlaştı.

Beto, Göztepe'de 3 sezon forma giydi. 38 yaşındaki eldiven daha önce Sevilla, Benfica, Sporting, Braga, Cluj ve Porto formaları giydi.