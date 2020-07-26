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Beto ile anlaştı

ekiplerinden ile sözleşmesi sona eren Beto'nun yeni adresi oldu. 'nın yaşadığı ağır sakatlığın ardından kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılı takım, 38 yaşındaki Portekizli file bekçisi ile anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 26.7.2020 21:50 Son Güncelleme: 26.7.2020 21:51 ABONE OL
Galatasaray Beto ile anlaştı

Galatasaray, kaleci sorununu çözdü.

Uruguaylı yıldız Fernando Muslera'nın uzun süre sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle deneyimli bir kaleci arayışlarına başlayan Cimbom, transferde mutlu sona ulaştı.

NTV Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Muslera'nın boşluğunu Beto ile doldurdu.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile kontratı sona eren ve İzmir temsilcisine veda eden Portekizli file bekçisi, Galatasaray ile anlaştı.

Beto, Göztepe'de 3 sezon forma giydi. 38 yaşındaki eldiven daha önce Sevilla, Benfica, Sporting, Braga, Cluj ve Porto formaları giydi.

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Galatasaray Beto ile anlaştı
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