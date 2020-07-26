Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 çalım birden!

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Son dakika haberleri: 'dan 'ye 2 çalım birden!

'de sezonu 6. sırada tamamlayan , tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirdi. Aslan yarından itibaren tüm dikkatini transfere verecek. 3 isimle şimdiden anlaşan , ezeli rakibi 'nin de listesinin başında olan iki ismi daha kadrosuna katmaya çok yakın. İşte yaşanan gelişmeler ve o isimler...

Giriş Tarihi: 26.7.2020 08:49 Son Güncelleme: 26.7.2020 09:17 ABONE OL
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 çalım birden!

beraberliğiyle sezona nokta koyan ve iki sene sonra zirveye uzak düşen Galatarasay'da, bugünden itibaren tüm enerji transfere harcanacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 çalım birden!

Takımda büyük bir revizyon yapılacak ve birçok oyuncuyla yollarını ayıracak olan , genç ve maliyeti düşük tecrübeli oyuncuları kadrosuna katacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 çalım birden!

Nitekim maçı sonrası de bunun sinyallerini açık bir şekilde verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda 'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor" dedi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 çalım birden!

3 TRANSFERİ TAMAMLADI

kampı başlayana kadar sıkıntı yaşamamak için yeni kadronun şekillenmesi gerektiğini kaydeden Terim, "Bunu da mantıklı, akılcı, mümkünse mali tabloda kaybettirmeyen ya da en az kayıpla yeni sezona beraberce başlamayı umut ediyoruz. Kalan oyuncularımız artı gelen oyuncularımızla 12 Ağustos'ta Florya'da sezonu açacağız" değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 çalım birden!

Cimbom üç transferi şimdiden bitirdi. , Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç, ile kontratının sonunda olan Oğulcan Çağlayan ve Anagold 24 Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 çalım birden!

MARIANO'NUN YERİNE OMAR

Sarı-kırmızılılar, takıma veda eden Mariano'dan boşalan yeri Omar Elabdellaoui ile dolduracak. Bonservis bedeli ödenmeyecek 28 yaşındaki Norveçli milli futbolcuyla yıllık 1.5 milyon euro'ya el sıkışıldığı belirtiliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 çalım birden!

MENSAH MAICON'A BAĞLI

Orta sahayı da güçlendirmek isteyen , listesinin üst sıralarına Kayserispor'un Bernard Mensah'ı yazdı. ekibi Al Nassr'a kiralanan Maicon'un satılması halinde Mensah kadroya katılacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 çalım birden!

F.BAHÇE'YE 2 ÇALIM!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve ile de anlaşamayan 'in 'a çok yakın olduğu ifade ediliyor. Bir dönem sarıkırmızılı formayı giyen milli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanması planlıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 çalım birden!

KENAN İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Yurt dışındaki Türk futbolcuları da yakından takip eden yönetim, 'da küme düşen 'un milli forveti 'ın menajeriyle görüştü.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 çalım birden!

Kulübüyle 2 milyon euro'ya serbest kalma maddesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun, 'e çok sıcak bakmadığı ancak futbolcuyu ikna için tüm şartların zorlandığı öğrenildi. (Fotomaç)

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2 çalım birden!
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