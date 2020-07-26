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ekiplerinden , ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki oyuncu, temsilcisine veda etti.

İHA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 15:19 ABONE OL
Göztepe'de Deniz Kadah da ayrıldı

Göztepe, 34 yaşındaki forvet oyuncusu Deniz Kadah ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Beto ve Castro'nun ardından sözleşmesi sona eren Deniz Kadah ile de yollarının ayrıldığını duyurdu.

2018-2019 sezonunda Antalyaspor'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 47 maçta forma giymiş ve 9 gol atma başarısı göstermişti. Deneyimli forvet, bu sezon 16 maçta forma giyerken bunların sadece 3'ünde 90 dakika forma giymişti.

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Göztepe'de Deniz Kadah da ayrıldı
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