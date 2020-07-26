Hakan Çalhanoğlu 2024’e kadar Milan’da

Pandemi dönemi sonrası çıktığı 9 maçta 4 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyerek fırtına gibi esen Hakan Çalhanoğlu, Milan ile 2021'de bitecek olan sözleşmesini 2024'e kadar uzatıyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Milan CEO'su Ivan Gazidis ve yöneticiler, Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic ile masaya oturdu. Tarafların 3 yıllık anlaşma için el sıkıştığı belirtildi
ve sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanacağı açıklandı.
TRANSFER HABERLERİ YALAN
Son Atalanta maçında harika bir gol atmasına rağmen takımının yenilgisini önleyemeyen Hakan, İtalyan basınının Almanya'ya döneceği iddialarına da Instagram'da paylaştığı "Bugün gazetelerde çok yalan haber var"
mesajıyla cevap verdi.
MUHTEŞEM FRİKİK
Hakan Çalhanoğlu'nun Atalanta'ya attığı gol İtalya'yı ayağa kaldırdı. La Gazzetta dello Sport, milli oyuncumuzun golü için 'Dahiyane vuruşlar', 'Yanılmaz bir hedef, her zaman ilham veriyor. Yeri doldurulamaz' ifadelerini kullanırken, Hakan'ı maçın adamı seçti ve 7 puan verdi.