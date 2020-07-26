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haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

Corona virüs salgınının ardından lige iyi bir dönüş yapamayan , yaşadığı düşüş ile birlikte bu sezonu altıncı sırada tamamladı. Galatasaray’da yönetim uygulanacak olan yabancı sınırlamasını da göz önüne alarak, yerli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Şu ana kadar, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürk gibi isimleri renklerine bağlayan sarı kırmızılı takım, taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir için kolları sıvadı. İşte Galatasaray transfer haberleri…

Giriş Tarihi: 26.7.2020 13:30 Son Güncelleme: 26.7.2020 13:33 ABONE OL
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

Transferin hareketli takımları 'dan haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon istediği gibi bir son getiremeyen Galatasaray, ligi 6. sırada tamamlayabildi. Gelecek sezona şampiyon olacak bir kadro oluşturmak isteyen sarı kırmızılı takım, yerli oyuncuları renklerine bağlamaya devam ediyor. Şu ana kadar, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürk gibi isimleri renklerine bağlayan sarı kırmızılı takım, taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir için kolları sıvadı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri…

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ANLAŞMA TAMAM

TFF 3'üncü Lig play-off mücadelesi finalinde 68 Aksaray Belediye Spor'u 2-1 yenen Anagold 24Erzincanspor 2. Lig'e yükseldi. Takımının başarısında büyük pay sahibi olan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 90 dakikanın ardından A Spor'a konuştu ve 'a olduğunu açıkladı.

İsmi Beşiktaş ile de anılan 21 yaşındaki oyuncu, "Yeni sezonda Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'ın formasını giyeceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 20 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenilen Kerem Aktürkoğlu'nun Sarı Kırmızılı kulüpten yıllık 800 bin TL alması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

KAAN AYHAN ASLAN'A!

Süper Lig'de 6'ncı tamamlanan sezonun ardından büyük bir yapılanma içerisine giren ve Ağustos ayının ilk bölümüne tüm transferleri yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda en büyük hedeflerden biri Kaan Ayhan'ın transferi. Fatih Terim'in milli takımdan da öğrencisi olan 25 yaşındaki futbolcunun sürecinde çok önemli bir gelişme yaşandı.

Kaan Ayhan, bir sonraki takımının olmasını istediğini temsilcilerine bildirdi. Takımı Fortuna Düsselfdorf'un Almanya Bundesliga'ya vedası üzerine talipleri artan savunma oyuncusu için Fenerbahçe de devreye girerken, bir iş adamının milli futbolcuyu sarı-lacivertli kulübe kazandırmak amacıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak Kaan, Galatasaray'a gitmek istediğini yineledi.

Galatasaray'ın Düsselfdorf'a serbest kalma bedelini ödeyip Kaan'ı kadrosuna katması bekleniyor. (DHA)

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

MARIANO'NUN YERİNE OMAR

Sarı-kırmızılılar, takıma veda eden Mariano'dan boşalan yeri Omar Elabdellaoui ile dolduracak. Bonservis bedeli ödenmeyecek 28 yaşındaki Norveçli milli futbolcuyla yıllık 1.5 milyon euro'ya el sıkışıldığı belirtiliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

MENSAH MAICON'A BAĞLI

Orta sahayı da güçlendirmek isteyen , listesinin üst sıralarına Kayserispor'un Bernard Mensah'ı yazdı. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a kiralanan Maicon'un satılması halinde Mensah kadroya katılacak.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor
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