Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor

Transferin hareketli takımları Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon istediği gibi bir son getiremeyen Galatasaray, ligi 6. sırada tamamlayabildi. Gelecek sezona şampiyon olacak bir kadro oluşturmak isteyen sarı kırmızılı takım, yerli oyuncuları renklerine bağlamaya devam ediyor. Şu ana kadar, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürk gibi isimleri renklerine bağlayan sarı kırmızılı takım, taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir transfer için kolları sıvadı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri…
KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ANLAŞMA TAMAM
TFF 3'üncü Lig play-off mücadelesi finalinde 68 Aksaray Belediye Spor'u 2-1 yenen Anagold 24Erzincanspor 2. Lig'e yükseldi. Takımının başarısında büyük pay sahibi olan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 90 dakikanın ardından A Spor'a konuştu ve Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.
İsmi Beşiktaş ile de anılan 21 yaşındaki oyuncu, "Yeni sezonda Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'ın formasını giyeceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 20 gol 12 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenilen Kerem Aktürkoğlu'nun Sarı Kırmızılı kulüpten yıllık 800 bin TL alması bekleniyor.
KAAN AYHAN ASLAN'A!
Süper Lig'de 6'ncı tamamlanan sezonun ardından büyük bir yapılanma içerisine giren ve Ağustos ayının ilk bölümüne tüm transferleri yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda en büyük hedeflerden biri Kaan Ayhan'ın transferi. Fatih Terim'in milli takımdan da öğrencisi olan 25 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde çok önemli bir gelişme yaşandı.
Kaan Ayhan, bir sonraki takımının Galatasaray olmasını istediğini temsilcilerine bildirdi. Takımı Fortuna Düsselfdorf'un Almanya Bundesliga'ya vedası üzerine talipleri artan savunma oyuncusu için Fenerbahçe de devreye girerken, bir iş adamının milli futbolcuyu sarı-lacivertli kulübe kazandırmak amacıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Ancak Kaan, Galatasaray'a gitmek istediğini yineledi.
Galatasaray'ın Düsselfdorf'a serbest kalma bedelini ödeyip Kaan'ı kadrosuna katması bekleniyor. (DHA)
MARIANO'NUN YERİNE OMAR
Sarı-kırmızılılar, takıma veda eden Mariano'dan boşalan yeri Omar Elabdellaoui ile dolduracak. Bonservis bedeli ödenmeyecek 28 yaşındaki Norveçli milli futbolcuyla yıllık 1.5 milyon euro'ya el sıkışıldığı belirtiliyor.
MENSAH MAICON'A BAĞLI
Orta sahayı da güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer listesinin üst sıralarına Kayserispor'un Bernard Mensah'ı yazdı. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a kiralanan Maicon'un satılması halinde Mensah kadroya katılacak.