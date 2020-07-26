Süper Lig’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek? UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar BELLİ OLDU!

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’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek? Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar BELLİ OLDU!

Corona virüs nedeniyle belli bir süre ertelenen ancak TFF tarafından alınan kararla kalan son 8 haftası oynanan 'de sezon, 34. Hafta maçlarının tamamlanmasının ardından sona erecek. Ligin bitmesinin ardından Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edip bayrağımızı dalgalandıracak takımlar futbolseverler tarafından merak edilmeye başladı. Bu bağlamda Süper Lig’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek? Sorusu üzerinde araştırmalar yoğunlaşmaya devam ediyor. Peki, Süper Lig’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek? İşte Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar…

Giriş Tarihi: 26.7.2020 19:08 ABONE OL
Süper Lig’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek? UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar

Küresel coronavirüs pandemisi sebebiyle sekteye uğrayan ancak aradan geçen süre sonunda ülkemizde devreye alınan normalleşme planıyla birlikte TFF kararıyla kalan 8 hafyalık fikstürün oynanmasına karar verilen 'de sezon sonu yaklaşıyor. Başakşehir'in şampiyon olduğu sezonda ligdeki takımların hangilerinin Avrupa'ya gideceği merak konusu oldu. Bu kapsamda Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa'ya gidecek? Sorusunun yanıtları öğrenilmek isteniyor. İşte Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar…

SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR AVRUPA'YA GİDECEK?

Süper Lig'in Dozer Cemil sezonunu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanacak takımlara ilişkin detaylar şöyle;

Süper Lig’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek? UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar

BAŞAKŞEHİR (ŞAMPİYON)

'in Dozer Cemil sezonunda ligi 1.sırada tamamlayarak şampiyon olan Başakşehir takımı önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.

TRABZONSPOR

Ligde 2. Sırada yer alan Trabzonspor tarafınca verilen Avrupa Kupaları'ndan men cezası nedeniyle CAS'a başvuruda bulunmuştu. Bu men cezasının CAS'tan dönmesi ve 2. Sıradaki yerini koruması durumunda bordo-mavili ekip gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turuna katılmaya hak kazanacak.

Süper Lig’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek? UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar

SİVASSPOR

'de 3. Sırada yer alan Sivasspor Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

BEŞİKTAŞ

Süper Lig'de 4. Sırada yer alan Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılmaya hak kazanacak.

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Süper Lig’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek? UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar BELLİ OLDU!
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