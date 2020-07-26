Trabzon’un 5. kralı Sörloth

Trabzonspor'un çok düşük bir maliyetle kiralık olarak kadrosuna kattığı ve attığı gollerle şov yapan Alexander Sörloth, Süper Lig'in gol kralı oldu. Bu sezon ligde tüm maçlarda görev yapan Norveçli santrfor, 24 kez ağları havalandırdı. Tacını takan Sörloth, Necmi Perekli, Fatih Tekke, Şota ve Burak Yılmaz'dan sonra bordo-mavili forma ile gol krallığı yaşayan beşinci futbolcu oldu.Sörloth maç sonrası, "Takım arkadaşlarıma teşekkür etmeliyim, onlar olmadan bu başarıyı elde etmem mümkün olmazdı. Bugün (dün) Pereira'yı gördünüz, boş olmasına rağmen beni aradı. 1 yıl daha kontratım var. Aklımda bu var sadece. Ben devam edeceğim" dedi.Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda resmi maçlarda en fazla gol atan oyuncu Alexander Sörloth oldu (32).