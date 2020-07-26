Yabancılar idmana çıksın diye şirinlik yapıyordum

Beşiktaş'a veda eden Burak Yılmaz'dan önemli satır başları şöyle: "Yabancı sınırına karşı olan herkesle tartışırım.Bir yabancı futbolcu, maaşını 4-5 gün geç alınca antrenmanlara çıksın diye ben ona şirinlik, yalakalık yapıyordum. Yabancılar maaşlarında gecikme olunca FIFA'ya gidip, parasını hatta kalan kontratını alıyor.3 tane Türk futbolcunun sahada yer almasını söyleyen bir sistem var. Teşekkür ediyorum. Türk çocukları, Türk gençleri nerede oynayacak merak ediyorum. Eskiden gençleri pişmeleri için alt liglere gönderirlerdi. Şimdi amatörlerde bile yabancı var. 14 yabancı, 14 Türk şartlar eşit derlerdi. Kesinlikle eşit değil.Kontratımdan vazgeçtiğim şeyler oldu. Önümüzdeki sezon için de fedakârlık yapardım. Ancak ne yaparsam yapayım, yönetimin karşılayamayacağı bir kontratım vardı. Beraber alınmış bir karardı. Allah, yönetimimizin ve başkanımızın yardımcısı olsun. Çok büyük bir yükten kurtuldular. Beni giderken kötü olarak göstermeye çalışıyorlar. Milli takımdaki prim krizinden bu yana para konusu karın ağrım. Benim konum hiçbir zaman para olmadı. Hele ki, Beşiktaş'ta maddiyatla alakalı hiçbir zaman sorun yaşamadım.""Gökhan ve Caner'in ayrılmasına çok üzülürüm. Yanarım buna... Hangi takıma giderlerse o takımın Beşiktaş'tan şampiyonluk şansı %30 daha artar. Tamamen bu yüzden bile onları Beşiktaş'ta tutarım.İnşallah kalırlar.""Her zaman asıl olan Beşiktaş'tır. Beşiktaş'ın kimseye ihtiyacı yok. Bizlerin Beşiktaş'a ihtiyacı var. Burak gider, başkası gelir. Beşiktaş seneye şampiyonluğun önemli adayıdır. B planı da vardır. 1.5 senede çok gol attım, asist yaptım. Mücadele verdim. Eğer Beşiktaş da beni isterse seve seve her zaman geri dönerim. Oyuncu olarak, teknik direktör olarak… Küçücük bir hakkım varsa Beşiktaş taraftarına helal olsun. Onlar da haklarını helal etsinler.""ArdaTuran'ın Galatasaray'a transferi umarım gönlüne göre olur. Ben Galatasaray taraftarıyla Arda'nın buluşmasını çok istiyorum.Arda'nın beklentisini görüyorum.""Lille, Gençlerbirliği maçında oynamama izin vermedi. Transfer bu şekilde oluyor. Eğer kulüpler prensipte dahi el sıkışmış ise hiçbir oyuncu maça çıkmaz. Sahada takımımla oynamayı çok isterdim. Sakın beni, bırakıp gidenlerle aynı kefeye koymasınlar. Bu futbolda resmi bir kuraldır."