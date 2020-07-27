1 yıl daha devam et

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin kaptanı, önceki akşam oynanan Çaykur Rize maçının 64. dakikasında alkışlarla oyundan ayrılmış,
futbol kariyerinin son maçı olması dolayısıyla kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a bırakmıştı. Ancak Fenerbahçe yönetimi Emre'ye çok farklı bir taleple gitti. Yönetim, Emre'nin sportif direktörlük görevine başlamasını ancak 1 yıl daha futbolcu olarak devam etmesini istiyor.
ANNESİ DE BIRAKMASINI İSTEMİYOR
Kaptan, bu talebe henüz yanıt vermedi. Annesinin de futbolu bırakmamasını istediği için kafası karışan 40 yaşındaki yıldız, düşünmek için süre istedi. Emre, bugün ya da yarın geniş kapsamlı bir açıklama ile son sözünü söyleyecek.
1 yıl daha devam kararı alırsa, hem sportif direktör hem futbolcu olarak hizmete devam edecek.
GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI
Emre, Ç.Rize maçında gol perdesini açan isim oldu. Tecrübeli yıldız, harika çalımlarla saha içine girerken penaltıyı da söküp aldı. 19 yaşındaki forvet Allahyar, 'Penaltıyı kullanmak sana yakışır' diyerek topu 40 yaşındaki kaptana verdi. Emre, kaleciyi ters köşeye gönderip golünü attı.
GÜRCAN BİLGİÇ / BİR GÖRÜŞ
KRALLAR PALYAÇO OLMAZ!
Emre'nin kariyeri belli… Her zaman oynadığı takımı hedefte tutan bir futbolcu oldu. Eğer oynarsa yaşı kaç olursa olsun sahaya girdiğinde herkes ondan 'Ekstra'
işler bekleyecek. Orta düzey bir takımda bunlar sorun olmaz ama Fenerbahçe'de Emre bile olsanız problemler yaşarsınız.
Rahmetli Necmi Tanyolaç'ın futbolu bıraktıktan sonra geri dönmeye karar veren Metin Oktay için yazdığı bir cümle var; "Krallar palyaço olamaz…" Emre yeni misyonunu, kariyer planını artık yaptı. Bundan sonra bu birikimini saha dışından takımına yansıtmalı.