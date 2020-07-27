1 yıl daha devam et

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin kaptanı, önceki akşam oynananfutbol kariyerinin son maçı olması dolayısıyla kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a bırakmıştı. Ancak Fenerbahçe yönetimi Emre'ye çok farklı bir taleple gitti.Kaptan, bu talebe henüz yanıt vermedi. Annesinin de futbolu bırakmamasını istediği için kafası karışan 40 yaşındaki yıldız, düşünmek için süre istedi.1 yıl daha devam kararı alırsa, hem sportif direktör hem futbolcu olarak hizmete devam edecek.Emre, Ç.Rize maçında gol perdesini açan isim oldu. Tecrübeli yıldız, harika çalımlarla saha içine girerken penaltıyı da söküp aldı. 19 yaşındaki forvet Allahyar, 'Penaltıyı kullanmak sana yakışır' diyerek topu 40 yaşındaki kaptana verdi. Emre, kaleciyi ters köşeye gönderip golünü attı.Emre'nin kariyeri belli… Her zaman oynadığı takımı hedefte tutan bir futbolcu oldu. Eğer oynarsa yaşı kaç olursa olsun sahaya girdiğinde herkes ondan 'işler bekleyecek. Orta düzey bir takımda bunlar sorun olmaz amaRahmetli Necmi Tanyolaç'ın futbolu bıraktıktan sonra geri dönmeye karar veren Metin Oktay için yazdığı bir cümle var; "Krallar palyaço olamaz…" Emre yeni misyonunu, kariyer planını artık yaptı.