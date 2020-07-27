Adana Demirspor Fatih Karagümrük TFF 1. Lig Play-Off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bu sorunun yanıtı, TFF 1. Lig Play-Off finali öncesinde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Zira, Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takım, bu mücadelenin ardından belli olacak. Hâl böyle olunca da, Adana Demirspor Fatih Karagümrük final maçı hakkındaki sorgulamalar da artış gösterdi.

ADANA DEMİRSPOR FATİH KARAGÜMRÜK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Haberimizden, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük'ü karşı karşıya getirecek olşan TFF 1. Lig Play-Off finali hakkında bilgi edinebilir; zorlu geçmesi beklenen mücadelenin canlı yayın kanalı ve birçok detaya ulaşabilirsiniz.