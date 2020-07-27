Adana finale demir attı

Hatay ve Erzurum'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off'larda yarı final rövanş maçında0-0 biten ilk maçın ardından dünkü karşılaşmada Adana ekibi, 55'te E'in penaltıdan attığı golle öne geçti. 78'defarkı ikiye çıkarırken, 88'de, 90+8'de defileleri havalandırdı. 90+13'te Bursa'da'ın sayısı hiçbir şeyi değiştirmedi. Timsah'ın Süper Lig umutları biterken,