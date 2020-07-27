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Adana finale demir attı

Bursaspor’u , Rassoul, Berk ve Mehmet’in golleriyle deviren Mavi Şimşek, yürüyüşünü sürdürdü

Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
Adana finale demir attı
Hatay ve Erzurum'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off'larda yarı final rövanş maçında Adana Demirspor, Bursaspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. 0-0 biten ilk maçın ardından dünkü karşılaşmada Adana ekibi, 55'te Erkan Zengin'in penaltıdan attığı golle öne geçti. 78'de Rassoul farkı ikiye çıkarırken, 88'de Berk Yıldız, 90+8'de de Mehmet Akyüz fileleri havalandırdı. 90+13'te Bursa'da Serdar'ın sayısı hiçbir şeyi değiştirmedi. Timsah'ın Süper Lig umutları biterken, Adana ekibi adını finale yazdırdı.
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Adana finale demir attı
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