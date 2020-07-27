Adana finale demir attı

Hatay ve Erzurum'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off'larda yarı final rövanş maçında Adana Demirspor, Bursaspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.
0-0 biten ilk maçın ardından dünkü karşılaşmada Adana ekibi, 55'te Erkan Zengin
'in penaltıdan attığı golle öne geçti. 78'de Rassoul
farkı ikiye çıkarırken, 88'de Berk Yıldız
, 90+8'de de Mehmet Akyüz
fileleri havalandırdı. 90+13'te Bursa'da Serdar
'ın sayısı hiçbir şeyi değiştirmedi. Timsah'ın Süper Lig umutları biterken, Adana ekibi adını finale yazdırdı.