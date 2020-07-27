Başakşehir kupasını aldı

Süper Lig tarihinde şampiyonluk kupasını kaldıran altıncı takım olan Medipol Başakşehir dün Kasımpaşa maçı ile lige de nokta koydu. 90 dakika öncesinde Kasımpaşalı oyuncular, rakipleri Medipol Başakşehir'e bir jest yaptılar. Sahaya erken çıkan ev sahibi ekibin oyuncuları, alkış koridoru oluşturup sahaya çıkan rakiplerini şampiyonluk nedeniyle alkışlarla karşıladılar. Teknik direktör Fuat Çapa, Okan Buruk'a, Ricardo Quaresma da kaptan Edin Visca'ya çiçek verdi. Koita (2) ve Yusuf'un golleri ile Kasımpaşa 3-0 öne geçerken konuk takım Demba Ba ve Visca ile iki gol bulsa da 3-2'lik yenilgiyi önleyemedi. 90 dakika biter bitmez şampiyonluk kutlamaları başladı. Üstü açık otobüs ile Kasımpaşa'dan Başakşehir Fatih Terim Stadı'na yola çıkan Boz Baykuşlar'a, stada girene kadar yol kenarında toplanan taraftarlar tezahüratlar ve meşalelerle eşlik etti. Stadın içinde tören yapılırken oyuncular da şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.



3500 TARAFTAR KATILDI

SALGIN nedeniyle seyircisiz oynanan maçların ardından taraftarlar da şampiyonluk kutlamaları ile stada döndü! TFF'den alınan izin ile 3500 taraftar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek Fatih Terim Stadı'ndaki yerlerini aldı.



NE DEDİLER?

EDIN VISCA: "Yıllardır bu şampiyonluk için savaşıyoruz. Çok mutluyum, neler söyleyeceğimi bilemiyorum. İnanılmaz bir şey. İnşallah, bu son kupamız olmayacak."



DEMBA BA: "Bu başarı çok çalışmanın bir eseri. Takım olarak çok emek verdik."



MAHMUT TEKDEMIR: "Güzel bir duygu.

Bunu bana yaşatan başkanıma, hocama, teknik heyetime, takım arkadaşlarıma, tesisteki herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün tarih yazdık!

Hayallerim gerçek oldu."



İRFAN CAN KAHVECI: "Üç büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması kolay bir şey değil, Medipol Başakşehir bunu başardı. İnşallah daha çok şampiyonluklar yaşarım."



MERT GÜNOK: "Bu mutluluğu daha önce de yaşamıştım ama bu başka. Takımın ilk şampiyonluğu.

Çok mutluyum."



VOLKAN BABACAN: "Çok mutlu ve gururluyuz. Bu gururu yaşamak herkesin hakkı. Tüm hocalarımıza, başkanımıza teşekkür ediyoruz."



ELIA: "Buraya gelirken tek misyonum Başakşehir'i şampiyon yapmaktı. Kontratımın son yılında bunu başardım."



ALEKSIC: "Bu ülkede yaşamak benim için büyük keyif. Burada olmayan bu başarıyı anlamaz."





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI

İstanbul ekibinin şampiyonluğunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kutladı. Erdoğan'ın "2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu M.Başakşehir ve taraftarlarını tebrik ediyorum" mesajı kupa töreni öncesinde okundu. Sonrasında ise Başakşehir Stadı'nın açılışında (24 Temmuz 2014) yapılan gösteri maçında Başkan Erdoğan'ın giydiği 12 numaralı formanın bugüne kadar kimseye verilmediği ve bundan sonra da kimseye verilmeyeceğini Göksel Gümüşdağ açıkladı. Stada dev bir 12 numaralı Erdoğan forması asıldı.



ZAFERE 500 BİN TL PRİM

Lig şampiyonluğu sayesinde UEFA'dan minimum 30 milyon Euro Şampiyonlar Ligi gelirini garantileyen Başakşehir'de yönetim kesenin ağzını açtı. Turuncu-lacivertli futbolcuların 500'er bin TL primle ödüllendirileceği öğrenildi. Başakşehir'de sezon boyunca takıma galibiyetlerde 40-50 bin TL primler verilerek şampiyonluk için motivasyon üst seviyede tutuldu.