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’a son ihtar Roco’dan

Şilili stoper, pandemi döneminden 3 aylık alacağı olan 400 bin Euro için siyah-beyazlı kulübe ihtarname yolladı

Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
Beşiktaş’a son ihtar Roco’dan
Beşiktaş'ta futbolcuların ihtar yağmuru sürüyor... Siyah-beyazlı kulübe daha önce Loris Karius ve Victor Ruiz, alacaklarını gerekçe göstererek ihtarname çekip FIFA'ya başvurmuş ve sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetmişti. Bazı yabancılar da aynı yolu izlemelerine rağmen ayrılık seçeneğini kullanmamıştı. Kara Kartal'a ihtar çeken son isim ise Enzo Roco oldu. Şilili stoper, pandemi döneminde (Mart, nisan, mayıs) 400 bin Euro alacağının ödenmesi için ilk resmi adımını attı. 1.3 milyon Euro maaşı olan ve gelecek sezon planlamasında yer almayan Roco'nun, Karius ve Ruiz'in yolundan gidip gitmeyeceği ise merak konusu.
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Beşiktaş’a son ihtar Roco’dan
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