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'a 'den kötü haber!

'ın gelecek sezon için kadrosuna katmayı planladığı , transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. forması giyen futbolcu paylaştığı video ile takımda kalacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.7.2020 17:11 ABONE OL
Beşiktaş'a Wu Lei'den kötü haber!

Adı sıkça Beşiktaş ile anılan Wu Lei, yaptığı resmi açıklamada geleceğine ilişkin konuştu. 31 Aralık itibariyle Espanyol'daki sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu, takımında geleceğine devam etmeye karar verdiğini ifade etti.

Lei'nin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;

"Bir sonraki durağımın ne olacağını tartışan birçok insan gördüm ancak planımın ne olacağını artık netleştirdim. Espanyol'da devam etmeye ve ekibimde oynamaya karar verdim."

TALİBİ ÇOK
Espanyol taraftarının yola devam etmesini çok istediği bilinen yıldız futbolcuya Beşiktaş'ın, Watford'un ve Wolverhampton'un talip olduğu biliniyordu.

Tecrübeli kanat oyuncusu Wu Lei, bu sezon toplam 49 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizerken 8 gol 1 asist üretmişti.

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Beşiktaş'a Wu Lei'den kötü haber!
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