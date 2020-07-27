Bodrum’a gel Atiba

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona eren ve 1 yıl daha futbol oynamak istediğini açıklayan Atiba Hutchinson, maç sonu soyunma odasından Başkan Ahmet Nur Çebi'ye telefon etti. Stadın dışından kaptanıyla görüşen Çebi, öncelikle 3-0 kazanılan G.Birliği karşılaşması için oyuncusunu tebrik etti. İkili arasında çok sıcak sohbet gerçekleşirken 37 yaşındaki futbolcu, telefonda Başkan'adiyerek esprili cevap verdi.Atiba'nın bu sözlerinin takıma verilen prim sözüyle alakalı olduğu düşünülürken Başkan Çebi isededi. Atiba ile bizzat görüşecek olan Ahmet Nur Çebi, oyuncuya 1 yıllık teklif sunacak ve anlaşma zemini arayacak.Beşiktaşlı yöneticiler, Gençlerbirliği maçının ardından Ankara dönüşü takımla birlikte yolculuk etti. Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibine emekleri için teşekkür etti.