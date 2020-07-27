Fenerbahçe taraftarından flaş tepki! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Beşiktaş ile sözleşmeleri sona eren ve yeni kontrata imza atmayan Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün ismi Fenerbahçe'yle anılırken, taraftarlardan flaş bir hareket geldi.

Bir grup sarı-lacivertli taraftar, Gönül ve Erkin'in forma numaralarının yazdığı pankartı "İstemiyoruz" notuyla Ülker Stadyumu'nun yakınlarına astı.

İŞTE O PANKART

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