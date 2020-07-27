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taraftarından flaş tepki! ve ...

ile sözleşmeleri sona eren ve 'in isimleri ile anılıyordu. Bu durum sarı-lacivertli taraftarları ikiye bölmüş durumda. Bir grup Fenerbahçe taraftarı, gece saatlerinde Ülker Stadı'nın önüne giderek bu transferleri protesto etti. İşte o pankart...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 17:24 Son Güncelleme: 27.7.2020 17:25 ABONE OL
Fenerbahçe taraftarından flaş tepki! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...

Beşiktaş ile sözleşmeleri sona eren ve yeni kontrata imza atmayan Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün ismi Fenerbahçe'yle anılırken, taraftarlardan flaş bir hareket geldi.

Bir grup sarı-lacivertli taraftar, Gönül ve Erkin'in forma numaralarının yazdığı pankartı "İstemiyoruz" notuyla Ülker Stadyumu'nun yakınlarına astı.

İŞTE O PANKART

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Fenerbahçe taraftarından flaş tepki! Gökhan Gönül ve Caner Erkin...
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