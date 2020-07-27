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Son dakika haberleri: 'den transfer itirafı! ...

Son dakika haberleri... 'de 2019-20 sezonunun şampiyonu 'in yıldız futbolcuları ve Edin Visca ile ilgileniyordu. İrfan, şampiyonluk kutlamalarının ardından transferine dair flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.7.2020 12:05 Son Güncelleme: 27.7.2020 12:05 ABONE OL
İrfan Can Kahveci'den transfer itirafı! Fenerbahçe...

'de 2019-2020 sezonu şampiyonu , bu akşam Stadı'nda düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

İrfan Can Kahveci'den transfer itirafı! Fenerbahçe...

'in şampiyonluk kutlamalarının ardından turuncu lacivertli ekibin önemli isimlerinden , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci'den transfer itirafı! Fenerbahçe...

'nin uzun süredir ilgisinin olduğu milli yıldız, transferine dair flaş bir itirafta bulundu.

İrfan Can Kahveci'den transfer itirafı! Fenerbahçe...

Şampiyonluğun rüya gibi olduğunu dile getiren , "Bugün maçtan önce ağabeylerimle soyunma odasında konuşurken, 'Bugün biri beni uyandırsa, bir haftadır uykudasın dese herhalde çok sinirlenirdim' dedim. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Gurur duyuyorum takım arkadaşlarımla" dedi.

İrfan Can Kahveci'den transfer itirafı! Fenerbahçe...

La Liga ekiplerinden Sevilla'nın kendisiyle ilgilenmesine değinen Kahveci şunları söyledi;

İrfan Can Kahveci'den transfer itirafı! Fenerbahçe...

"Şu an bizim Avrupa maçlarımız var, onlara konsantreyim. Hiç konuşmadık bunları. İnşallah bu maçlar bittikten sonra başkanımızla otururuz ve teklifler varsa ona göre konuşuruz.

İrfan Can Kahveci'den transfer itirafı! Fenerbahçe...

Evet benim gönlüm 'dan yana. Bana daha çok uygun olan lig İspanya Ligi"

İrfan Can Kahveci'den transfer itirafı! Fenerbahçe...

İrfan Can'ın bu sözleri, 'ye olası transferine kapıyı kapattı şeklinde yorumlandı.

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Son dakika transfer haberleri: İrfan Can Kahveci'den transfer itirafı! Fenerbahçe...
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