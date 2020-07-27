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Karagümrük alev alev

3-3’ün rövanşında Akhisarspor’u Erik Sabo’nun attığı golle mağlup eden , final biletini aldı

Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
Karagümrük alev alev
Diğer karşılaşmada Fatih Karagümrük, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. İstanbul'daki 3-3 biten maçın avantajını kullanamayan Akigolar, Süper Lig umutlarını yitirdi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 71'de sahneye çıkan Erik Sabo, Karagümrük'ü zafere götüren golü attı. 78. dakikadaki pozisyonda Akhisarspor'un iki kez topu direkten döndü. Yeşil-siyahlılar, umduğu golü bulamayınca, maçı Karagümrük kazandı. Adana Demir ile Karagümrük, 30 Temmuz Perşembe günü finalde karşılaşacak.
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Karagümrük alev alev
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