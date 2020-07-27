Karagümrük alev alev

Diğer karşılaşmada Fatih Karagümrük, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. İstanbul'daki 3-3 biten maçın avantajını kullanamayan Akigolar, Süper Lig umutlarını yitirdi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.78. dakikadaki pozisyondaYeşil-siyahlılar, umduğu golü bulamayınca, maçı Karagümrük kazandı. Adana Demir ile Karagümrük,