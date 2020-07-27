Karagümrük alev alev

Diğer karşılaşmada Fatih Karagümrük, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. İstanbul'daki 3-3 biten maçın avantajını kullanamayan Akigolar, Süper Lig umutlarını yitirdi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 71'de sahneye çıkan Erik Sabo, Karagümrük'ü zafere götüren golü attı.
78. dakikadaki pozisyonda Akhisarspor'un iki kez topu direkten döndü.
Yeşil-siyahlılar, umduğu golü bulamayınca, maçı Karagümrük kazandı. Adana Demir ile Karagümrük, 30 Temmuz Perşembe günü finalde karşılaşacak.