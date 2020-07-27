Kasımpaşa Fuat Çapa ile yollarını ayırma kararı aldı

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında yükselişe geçen ve ligde kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılıyor. beIN Sports'un haberine göre lacivert-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren tecrübeli teknik adamla yola devam etmeme kararı aldı.

Çapa, Kasımpaşa'nın başında çıktığı 14 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 3 maçtan yenilgiyle ayrıldı ve 1.93'lük puan ortalamasıyla kariyer rekorunu kırdı. Fuat Çağa'lı Kasımpaşa, bu dönemde en çok puan toplayan takımlardan biri oldu.



