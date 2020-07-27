Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milan Hakan Çalhanoğlu kararını verdi!

Milan kararını verdi!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, bu sezon 36 maçta 10 gol 8 asistlik performansıyla lige damga vuran milli futbolcu ile ilgili kararını verdi. İtalyan devi, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Çalhanoğlu'nun takımla olan kontratını uzatacak.

Giriş Tarihi: 27.7.2020 19:02 Son Güncelleme: 27.7.2020 19:19 ABONE OL
Milan Hakan Çalhanoğlu kararını verdi!

Milan'da corona virüsü arasının ardından takımın bir numaralı yıldızı olan Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi. Milli oyuncunun, 4 yıllık bir sözleşme üzerinden anlaştığı ve senelik 3.5 milyon euro kazanacağı ve kontratta bonusların da olacağı kaydedildi.

Milan'dan bir süredir ayrılmak istemediğini kaydeden Çalhanoğlu'nun kontratı gelecek sezon sonunda bitiyordu.

36 MAÇTA 10 GOL 8 ASİST

2017 yazında Leverkusen'den Milan'a 23.3 milyon euro bonservisle transfer olan 26 yaşındaki Türk milli yıldız, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milan Hakan Çalhanoğlu kararını verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA