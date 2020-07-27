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Fırtına’ya önerildi

'i 2. sırada tamamlayan Mısırlı ön libero 'nin adı, bir kez daha 'la anılıyor.

Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
Mohamed Elneny Fırtına’ya önerildi
Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Mısırlı ön libero Mohamed Elneny'nin adı, bir kez daha Trabzonspor'la anılıyor. Bonservisi İngiliz ekibi Arsenal'de olan ve bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan 28 yaşındaki futbolcu, geçen sene olduğu gibi yine menajeri tarafından bordo-mavili takıma önerildi. Çarşamba günü oynanacak Türkiye Kupası finalinin ardından transfer için düğmeye basacak olan Trabzonspor, Beşiktaş'tan 1.5 milyon Euro garanti ücret alan Elneny'nin şartları uygun hale getirmesi durumunda resmi girişimlere başlayacak. Yıldız futbolcu da Karadeniz ekibine gelmeye sıcak.
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Mohamed Elneny Fırtına’ya önerildi
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