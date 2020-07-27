Onyekuru için ‘dev’ adım

F.Bahçe'denHasan Ali Kaldırım'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Başakşehir transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray'a veda eden Henry Onyekuru, listenin ilk sırasında. Sözleşmesi biten Elia ile yollarını ayıracak olan Başakşehir, kanat forvet transferi için Onyekuru'yu düşünüyor. Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadro ile girmek isteyen Okan Buruk, Onyekuru ismine olumlu yaklaşıyor. Turuncu-lacivertliler, Nijeryalı yıldız için Monaco ile masaya oturacak ve pazarlıklara başlayacak.